Co pyli w marcu i czemu tyle osób ma alergię? Nieoczywisty powód

Miliony Polaków borykają się z alergią. Szacuje się, że za parę lat problemy te będą dotykać co drugiego obywatela Polski. W tym roku sezon pylenia już się zaczął, a do obecnie podrażniających alergików roślin wkrótce dołączy wiele kolejnych. Główny Inspektorat Sanitarny wymienia, co pyli w marcu, a kierowniczka Oddziału Alergologii, Immunologii i Chorób Płuc Szpitala Dziecięcego Polanki w Gdańsku wskazuje na nieoczekiwany powód wzrostu liczby osób, które cierpią z powodu alergii.

Coraz więcej osób boryka się z różnymi alergiami. /123RF/PICSEL