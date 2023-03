To wtedy Jiankui dostał przydomek "chiński Franktenstein", który wziął się z książki "Franktenstein" S-F napisanej w 1818 roku przez angielską pisarkę Mary Shelley. Głównym bohaterem powieści był dr Wiktor Franktenstein, któremu udało się stworzyć sztucznego człowieka z ożywionych, ludzkich zwłok.

Zdjęcie W powieści Mary Shelly naukowiec Wiktor Frankenstein stworzył doskonałą istotę o przerażającym wyglądzie. Temat szybko został wykorzystany przez Hollywood. / East News

Chiński naukowiec został skazany z dwoma innymi osobami przez sąd w Shenzen w 2019 roku na karę trzech lat więzienia za nielegalne przeprowadzanie eksperymentów na ludzkich embrionach w celu reprodukcji. Po wyjściu na wolność w kwietniu 2022 He Jiankui przez prawie rok nie pojawiał się w mediach.

Ale w lutym 2023 zaszokował wszystkich oświadczeniem, że nie zamierza przestać prowadzić swoje eksperymenty na ludziach. Chiński dr Franktestein rozpoczął zbiórkę pieniędzy, aby stworzyć super-człowieka, który wreszcie uwolni się od chorób genetycznych prześladujących ludzkość.

Na ten cel zamierza zebrać 50 milionów juanów (prawie 32 miliony złotych), które mają być przeznaczone na badania kliniczne. Pierwsze eksperymenty z ludzkim genomem mają się rozpocząć w laboratorium w Hong Kongu w marcu 2025 roku.



Wideo youtube

Chiński naukowiec ma bardzo ambitne plany i zamierza poradzić sobie z 3-5 najbardziej dolegliwymi chorobami genetycznymi ludzkości w ciągu trzech lat. Na początek wybrał dystrofię mięśniową Duchenne'a. To dziedziczna choroba postępującego osłabienia mięśni, która występująca głównie wśród chłopców. Nie jest jasne, jak ma wyglądać sam eksperyment "chińskiego Frankesteina", gdyż jest to utrzymane w ścisłej tajemnicy. W światowej prasie medycznej pojawiają się spekulacje, że prawdopodobnie do zarodków dzieci chiński naukowiec chce wprowadzać zmodyfikowany genom. Brzmi to na tyle groźnie, że mocno przeraziło chińskich specjalistów od genetyki.