Wojna w Ukrainie przynosi wiele nietypowych rozwiązań militarnych, ale kiedy rosyjska grupa Two Majors zapowiadała w zeszłym roku, że jest na zaawansowanym etapie swojego projektu drona naziemnego zbudowanego na bazie popularnych ostatnio hoverboardów, nikt nie spodziewał się, że jej "bojowe karaluchy" faktycznie trafią na front . Wygląda jednak na to, że stało się inaczej, bo jak informuje Defense Express - powołując się na coraz liczniejsze doniesienia z Ukrainy - Rosjanie naprawdę z nich korzystają.

Według dostępnych informacji, hoverboardy są łatwe do zdobycia i nie sprawiają Rosji większych trudności logistycznych . Zdaniem ekspertów oznaczać to może, że będzie ona stopniowo zwiększać produkcję tych improwizowanych platform bojowych, choć ich skuteczność pozostaje trudna do zweryfikowania bez danych z pola bitwy.

Konstrukcja może unieść do 100 kilogramów i podróżować z prędkością do 12 kilometrów na godzinę, a jej akumulatory wystarczają na trzy godziny pracy na jednym ładowaniu. Jeśli zaś chodzi o sterowanie, to operatorzy mają być w stanie kontrolować drony z odległości 2 kilometrów, prawdopodobnie wykorzystując do tego widok zapewniany przez pokładowe kamery.