Dentysta ostrzega: Te halloweenowe cukierki są najgorsze dla zębów

Każdego roku w samych tylko Stanach Zjednoczonych ok. 35 mln dzieci zakłada straszne przebrania i wychodzi na ulice, by zbierać słodycze i świętować Halloween. A zwyczaj ten jest coraz popularniejszy również w wielu innych miejscach świata, w tym Polsce, więc trudno nawet wyobrazić sobie, o jakich ilościach słodkości mówimy. Ich producenci zacierają ręce, a dentyści biją na alarm, a przynajmniej apelują o zachowanie zdrowego rozsądku.

Tych cukierków szczególnie unikaj

Przeciętne dziecko może dziś wieczorem spożyć do 3 szklanek cukru, zwracają więc uwagę, aby dorośli, przygotowując zapasy słodkości do rozdania, wybierali te mniej szkodliwe. Bo chociaż żadne słodycze nie są korzystne dla zębów, to jak przekonuje dr Kevin Sands w wypowiedzi dla Fox News, niektóre rodzaje cukierków są znacznie gorsze od innych. Jak to możliwe? Wszystko sprowadza się do czasu, przez jaki cukierki mają kontakt z naszymi zębami - im dłuższy, tym gorzej.

