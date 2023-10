A może całkowity zakaz? Nowa Zelandia i UK na tak

Potwierdza to metaanaliza 18 wcześniejszych badań przeprowadzonych w Europie, Ameryce Północnej i Nowej Zelandii, która wykazała ogólne zmniejszenie ryzyka zawału serca o 13 proc. po wdrożeniu przepisów zakazujących palenia.

Eksperci nie mają wątpliwości, że to słuszna droga, bo palenie tytoniu to powolna pandemia, która według szacunków WHO powoduje śmierć ponad 8 mln ludzi rocznie. I podczas gdy 7 mln tych zgonów jest wynikiem bezpośredniego palenia tytoniu, ok. 1,3 mln jest wynikiem biernego palenia.

Te ostatnie spowodowane są najczęściej chorobą niedokrwienną serca, która objawia się nagle ostrym zawałem mięśnia sercowego. To właśnie dlatego ramowa konwencja WHO o ograniczeniu użycia tytoniu zaleca, aby kraje przyjęły i wdrożyły środki zapewniające ochronę przed "narażeniem na dym tytoniowy w zamkniętych miejscach pracy, transporcie publicznym, zamkniętych miejscach publicznych oraz, w stosownych przypadkach, w innych miejscach publicznych".

I duża część krajów się do nich stosuje, a niektóre idą jeszcze o krok dalej. Nowa Zelandia przyjęła np. prawo zakazujące palenia osobom urodzonym po 2008 roku, którego celem jest zmniejszenie liczby palaczy w kraju do pięciu procent do roku 2025.



Podobną propozycję złożył na początku tego miesiąca brytyjski premier Rishi Sunak, który wnioskuje o zakaz sprzedaży papierosów i wyrobów tytoniowych osobom urodzonym po 1 stycznia 2009 r., który ma na celu całkowite wyeliminowanie palenia wśród młodych ludzi do 2040 r.