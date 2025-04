Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) depresja dotyka 3,8 proc. populacji, co oznacza ok. 280 milionów ludzi. I chociaż jej rozwój zależy od różnych czynników, jak trudne wydarzenia życiowe, problemy zdrowotne czy stres, ma ona również komponent genetyczny, co znacznie utrudnia dopasowanie odpowiedniego leczenia. Co więcej, nawet jeśli standardowe metody leczenia okazują się skuteczne, na efekty ich działania często trzeba poczekać wiele tygodni. A co wcześniej?