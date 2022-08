Człowiek jest w stanie zapamiętać w zasadzie wszystko, od ogólnych informacji, po wzory matematyczne, zapamiętuje także smak jedzenia, zapach, czy muzykę. Przywrócenie jednej rzeczy z pamięci bardzo często skutkuje nawałem powiązanych wspomnień.

Nowe badania dotyczące pamięci

Według ostatnich wyników badań, wspomnienia w mózgu składają się z całości i z części. Domem dla pamięci jest hipokamp, jest to stosunkowo nieduża struktura zlokalizowana w płacie skroniowym kory mózgowej. Jest to miejsce, w którym przechowywane jest "ogólne życiowe doświadczenie i ogólne wspomnienia". Jednakże szczegóły są umieszczane i analizowane w innej części mózgu - w korze przedczołowej.

W Nature został ostatnio opublikowany artykuł , w którym naukowcy analizowali, jak mózg przetwarza wspomnienia. Doktor Priya Rajasethupathy, neurobiolog z Rockefeller University i jej koledzy opracowali innowacyjne techniki jednoczesnego rejestrowania i manipulowania aktywnością neuronalną z wielu obszarów mózgu. W czasie badań myszy były "nawigowane po doświadczeniach multisensorycznych" w wirtualnej rzeczywistości (VR). Zwierzęta napotykały na swojej drodze różne zapachy, dźwięki, czy widoki.

Myszy zostały wyszkolone przez badaczy do kojarzenia różnych pomieszczeń w VR, które składały się z wielu kombinacji sygnałów sensorycznych. Poszczególne miejsca były zapamiętywane przez nie jako "dobre" i "złe". Następnie zwierzętom emitowano specyficzny dźwięk lub zapach. Myszy w ten sposób mogły sobie przypomnieć o wiele więcej, dzięki czemu wiedziały, czy mają oczekiwać irytującego podmuchu wiatru, czy wody z cukrem.

Badania ustaliły, że hipokamp i otaczający go region w mózgu był niezbędny do tworzenia i przechowywania doświadczeń. Jednakże poszczególne cechy czuciowe były wysyłane do neuronów znajdujących się w korze przedczołowej. Kiedy zwierzęta napotykały określone cechy sensoryczne, np. charakterystyczny zapach, czy dźwięk, wówczas włączały się inne obwody w ich mózgach. W tym przypadku neurony przedczołowe komunikowały się z hipokampem, aby uzyskać dostęp do ogólnych wspomnień.

Otrzymane wyniki będą miały wpływ na leczenie chorób, takich jak choroba Alzheimera, gdzie uważa się, że luki są bardziej związane z przywoływaniem pamięci niż przechowywaniem. Jak mówi dr Rajasethupathy, istnienie oddzielnych ścieżek odzyskiwania i przechowywania doświadczeń w mózgu może sugerować, że skupienie się na korze przedczołowej może być bardziej "obiecujące terapeutycznie".