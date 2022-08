Na tę decyzją Sądu Federalnego Stanów Zjednoczonych czekały setki ośrodków naukowych pracujących nad tzw. sztuczną inteligencją. Chodziło o zgłoszenie przez informatyka i jednocześnie prezesa firmy Imagination Engines Stephena Thalera wyjątkowego wniosku do Urzędu Patentowego USA. Przedsiębiorca chciał opatentować coś, co dość zagadkowo nazwał "Maszyną Kreatywności". Jako jedynego autora patentu Thaler wymienił system sztucznej inteligencji.

Eksperci zajmujący się patentami nie mieli pojęcia, co z tym zrobić. Zdecydowali, że w tej sprawie musi podjąć decyzję Sąd Federalny USA. Sędziowie jednogłośnie uznali, że autorem patentu i wynalazcą może być tylko istota ludzka. Wyrok został wydany jednogłośnie.



Ustawa patentowa wyraźnie zakłada, że wynalazcy mogą być wyłącznie "osobami". fragment uzasadnienia decyzji Sądu Federalnego USA w sprawie sztucznej inteligencji

Stephen Thaler nie dał za wygraną i zdecydował się pozwać do sądu Urząd ds. Praw Autorskich USA, gdyż ostro skrytykował pomysł patentowania wynalazków stworzonych przez sztuczną inteligencję. Thaler broni się mówiąc, że autorem wynalazków jest co prawda AI (sztuczna inteligencja), ale właścicielem praw autorskich będzie on sam. To znaczy, że pieniądze za wynalazki będą trafiały do jego kieszeni.

Sztuczna inteligencja (artificial intelligence, AI) to systemy lub maszyny, które naśladują ludzką inteligencję w celu wykonywania zadań i mogą sukcesywnie usprawniać swoje działanie w oparciu o zbierane informacje.

Systemy sztucznej inteligencji coraz częściej są wykorzystywane przy projektowaniu dosłownie wszystkiego, co znamy - nawet przedmiotów codziennego użytku. To nie pierwszy przypadek, kiedy przedsiębiorcy zgłosili "sztuczną inteligencję" jako autora wynalazku, który trzeba opatentować. Do podobnej sytuacji doszło w Australii i tam Sąd Najwyższy wydał podobną decyzję jak Sąd Federalny w USA: autorem patentu może być tylko człowiek.

Sędziowie uznali wyraźnie, że sztuczna inteligencja nie jest niczym innym jak jedynie sprytnym logarytmem, programem napisanym tak, aby trochę udawał człowieka. A tego ostatniego nikt nie zastąpi.