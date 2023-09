Kobiety nie powinny jeść ciastek? Mogą powodować depresję

Naukowcy przeanalizowali dietę prawie 32 tys. kobiet w średnim wieku, które biorą udział w badaniu Nurses Health Study II i doszli do wniosku, że istnieje związek między spożyciem ultraprzetworzonej żywności a depresją. Jak udało się ustalić, u osób spożywających 9 porcji takiej żywności dziennie, ryzyko jest o około 50 proc. wyższe niż u osób spożywających maksymalnie 4 porcje. O jakiej żywności konkretnie mowa? Za terminem żywność ultraprzetworzona kryje się żywność charakteryzująca się silną degradacją stosowanych naturalnych surowców.



Reklama

Słodzona żywność przetworzona a depresja u kobiet

W efekcie otrzymujemy produkty o bardzo wysokiej wartości energetycznej, które zawierają tłuszcze nasycone, sól, wolne cukry w dużych ilościach i jednocześnie dostarczają mało błonnika, białka i mikroelementów. Co więcej, taka żywność praktycznie się nie psuje i jest gotowa do spożycia w dowolnym momencie - to dania gotowe do spożycia, frytki, chipsy, ciastka, cukierki, płatki śniadaniowe, lody, słodzone napoje i wiele innych produktów spożywczych zawierających sztuczne słodziki.