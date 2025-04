Naukowcy opracowali innowacyjną metodę testowania składników kosmetyków bez udziału zwierząt - wykorzystując druk 3D, stworzyli trójwarstwową imitację ludzkiej skóry zbudowaną z hydrożelu i żywych komórek. Nowe podejście to odpowiedź na unijną dyrektywę 2010/63/EU, która ogranicza testy kosmetyków na zwierzętach . Tradycyjne metody badań zastępowane są więc alternatywami, które pozwalają ocenić wchłanianie i toksyczność np. nanocząsteczek obecnych w kremach przeciwsłonecznych.

Kluczową rolę odgrywają tu właśnie hydrożele, czyli trójwymiarowe sieci złożone z hydrofilowych polimerów, które można wytwarzać za pomocą różnych strategii sieciowania (coraz częściej słyszymy o nich choćby w zakresie opatrunków wspomagających proces gojenia, szczególnie w przypadku rany o nieregularnych kształtach, które można nimi łatwo wypełnić). Nie są one jednak rozwiązaniem idealnym, bo choć z jednej strony zapewniają odpowiednie środowisko dla rozwoju komórek, to muszą jednocześnie dostarczać chemicznie i mechanicznie stabilne wydruków 3D.

Hydrożele wykorzystywane do naszej imitacji skóry z drukarki 3D muszą spełniać szereg wymagań. Hydrożele muszą być zdolne do interakcji z żywymi komórkami skóry. Te komórki nie tylko muszą przeżyć, ale również mieć możliwość wzrostu i namnażania się

Struktura z ludzkimi keratynocytami wydrukowana w 3D Manisha Sonthalia - Vellore Institute of Technology domena publiczna

Hydrożelowe imitacje skóry z komórkami. Jak to działa?

Za to właśnie odpowiada zespół badawczy w Austrii, który poinformował, że opracował proces sieciowania inspirowany naturą, przebiegający w łagodnych warunkach i bez użycia toksycznych substancji. I tu do akcji wkraczają naukowcy z Indii, którzy testują odporność i toksyczność wydruków 3D w hodowli komórkowej i monitorują je przez okres dwóch do trzech tygodni - tyle trwa rozwój struktur w tkankę skórną.