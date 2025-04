Czy leczenie antybiotykami tuż po narodzinach może wpływać na skuteczność szczepień w późniejszym dzieciństwie? Tak sugeruje najnowsze badanie opublikowane w prestiżowym czasopiśmie Nature. Naukowcy z Australii przeanalizowali mikrobiom i odpowiedź immunologiczną u niemal 200 noworodków i odkryli, że antybiotyki znacząco zmieniają florę bakteryjną jelit, co może obniżać odporność na choroby, przeciwko którym szczepimy dzieci.

Badacze z South Australian Health and Medical Research Institute oraz Uniwersytetu Flindersa przez ponad rok śledzili 191 zdrowych noworodków. U 111 z nich stwierdzono kontakt z antybiotykami - bezpośrednio po porodzie lub poprzez matki leczone antybiotykowo w trakcie porodu lub w pierwszych tygodniach po urodzeniu. Dzieci, które otrzymały antybiotyki bezpośrednio, miały zauważalnie niższy poziom przeciwciał w odpowiedzi na szczepionki - zarówno przeciw pneumokokom, jak i grypie typu B - w wieku 7 i 15 miesięcy.

Winowajcą może być spadek liczebności Bifidobacterium, czyli bakterii powszechnie występujących w jelitach niemowląt, szczególnie tych karmionych piersią. To one odgrywają kluczową rolę w trenowaniu układu odpornościowego do skutecznej odpowiedzi na szczepienia.