Lekarze odkryli sposób leczenia łagodzący dolegliwości ciążowe

Kobiety w ciąży nierzadko spotykają się z nudnościami oraz wymiotami. Czasem są to przypadki, które wymagają pomocy lekarzy w szpitalach. Na przykład podaje się leki przeciwwymiotne lub też podłącza kroplówkę, co ma zapobiec odwodnieniu organizmu. Czym to jest spowodowane? Naukowcy postanowili zgłębić problem i mają pewne ustalenia.

Kobiety w ciąży mają problemy z powodu konkretnego hormonu

Naukowcy NIHR Centrum Badań Biomedycznych Cambridge wykorzystali nowe metody, gdzie sięgnięto m.in. genetykę człowieka oraz wyspecjalizowane sposoby pomiaru hormonów we krwi u kobiet. W tym celu nawiązano współpracę z badaczami z Uniwersytetu Południowej Kalifornii, Uniwersytu w Edynburgu, Uniwersytetu w Glasgow i Uniwersytetu Kelaniya w Kolombo na Sri Lance.

Reklama

Dzięki współpracy udało się ustalić, że "winowajcą" złego samopoczucia u kobiet w ciąży jest konkretny hormon. Jest nim GDF15 wytwarzany przez łożysko. Wiadomo, że ma on wpływ na mózg płci pięknej i powoduje mdłości oraz wymioty.

Większość kobiet, które zajdą w ciążę, w pewnym momencie doświadczy nudności i mdłości i chociaż nie jest to przyjemne, w przypadku niektórych kobiet może być znacznie gorzej - choroba będzie tak poważna, że będzie wymagać leczenia, a nawet hospitalizacji. Teraz wiemy dlaczego. tłumaczy prof. Sir Stephen O'Rahilly, dyrektor naukowy w NIHR Centrum Badań Biomedycznych Cambridge

Odkryto ważną zależność

Nowe badania pozwoliły na odkrycie ważnej zależności. Tą jest nie tylko ilość hormonu wytwarzanego w trakcie ciąży. Duże znaczenie odgrywa również narażenie kobiety na niego jeszcze przed poczęciem dziecka. Niski poziom przed ciążą sprawia, że ryzyko większych nudności oraz wymiotów jest wyższe. Natomiast u kobiet z większym stężeniem dokuczliwe dolegliwości były rzadkie lub nie występowały wcale.

Dzięki temu badacze wiedzą, jak mogą zacząć walczyć z podobnymi przypadłościami u kobiet w ciąży. Związane to jest z ograniczeniem dostępu hormonu GDF15 do mózgu, co powinno skutecznie zmniejszyć uczucia mdłości oraz wymioty. Dziecko, które się rozwija, produkuje go w zwiększonych ilościach. Natomiast kobiecy umysł nie jest do tego przyzwyczajony i stąd też powstające dolegliwości.