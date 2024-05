Lepszy niż odchudzanie? Szalona redukcja ryzyka zawału serca i udaru mózgu

Jak poinformowali naukowcy University College London podczas prezentacji na Europejskim Kongresie Otyłości (ECO), popularny zastrzyk odchudzający może korzystnie wpłynąć na zdrowie układu krążenia milionów dorosłych osób, co zapowiada się na największy przełom w medycynie od czasów statyn. Wykazali, że uczestnicy badania przyjmujący semaglutyd mieli o 20 proc. niższe ryzyko zawału serca, udaru mózgu lub śmierci z powodu chorób układu krążenia.

Co więcej, semaglutyd przynosił korzyści w zakresie układu sercowo-naczyniowego niezależnie od początkowej masy ciała badanych czy utraconej wagi, co zdaniem prof. Johna Deanfielda, dyrektora brytyjskiego Narodowego Instytutu Badań nad Efektami Układowo-Naczyniowymi i głównego autora badania, jest podstawą do rutynowego przepisywania go w leczeniu chorób układu krążenia.

Ten fantastyczny lek naprawdę zmienia zasady gry. To badanie sugeruje, że istnieją potencjalnie alternatywne mechanizmy poprawy wyników sercowo-naczyniowych przy stosowaniu semaglutydu, wykraczające poza utratę masy ciała powiedział.

Leczy otyłość i cukrzycę, ale nie tylko

Reklama

W badaniu wzięło udział 17 604 dorosłych z 41 krajów w wieku 45 lat i starszych, których wskaźnik masy ciała (BMI) przekraczał 27 i którzy doświadczyli wcześniej zdarzenia sercowo-naczyniowego, takiego jak zawał serca. Przyjmowali oni semaglutyd w dawce 2,5 mg tygodniowo lub placebo przez średni okres 40 miesięcy.