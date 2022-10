Wykorzystane przez naukowców mikroroboty nie są mikroskopijnymi maszynami zbudowanymi z metalowych komponentów i kabli - są one komórkami glonów, które pokryte są warstwą nanocząstek antybiotyków. Glony zapewniają transport niezbędnych cząsteczek w płucach, co jest kluczem do ukierunkowanego i skutecznego leczenia.

Nowatorskie "leczenie mikrorobotami"

Wszystkie myszy, u których pojawiła się infekcja i zastosowano boty, zostały wyleczone. W przypadku grupy kontrolnej, u której nie zastosowano mikrobotów, osobniki zmarły. Naukowcy podkreślają, że technologia nadal jest na etapie testów i weryfikacji, jednakże pierwsze eksperymenty są obiecujące.

Na podstawie otrzymanych danych widzimy, że mikroroboty mogą potencjalnie poprawić penetrację antybiotyków, aby zabić patogeny bakteryjne i uratować życie większej liczby pacjentów Victor Nizet, prof. z Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Diego

Nanoczątki, które znajdują się na komórkach glonów, zbudowane są z maleńkich polimerowych kulek pokrytych błonami neutrofili - rodzaj białych krwinek. Neutralizują one cząsteczki zapalne, które powstają wskutek działalności bakterii i własnego układu odpornościowego organizmu. Ponadto glony i nanocząsteki ulegają późniejszej naturalnej degradacji.

Nowa technologia powoduje zmniejszenie szkodliwych stanów zapalnych, co poprawia walkę z infekcjami. Mikroboty dostarczają leki dokładnie tam, gdzie jest to potrzebne. Ponadto naukowcy stwierdzili, że są one bardziej skuteczne niż dożylne wstrzyknięcie antybiotyków. Dawka antybiotyków w tym przypadku musiała być aż 3000 razy większa niż dawka dostarczona przez komórki glonów, by osiągnąć taki sam efekt. Jak mówi nanoinżynier Joseph Wang z Uniwersytetu Kalifornijskiego: -Wyniki te pokazują, w jaki sposób ukierunkowane dostarczanie leków w połączeniu z aktywnym ruchem mikroalg poprawia skuteczność terapeutyczną.

Naukowcy są przekonani, że nowa metoda leczenia może być podawana pacjentom przez rurkę wprowadzoną do tchawicy, tak sami, jak to miało miejsce w eksperymencie z myszami. Kolejnym krokiem będzie przeanalizowanie, w jaki sposób mikroroboty wchodzą w interakcje z układem odpornościowym. Potem mają odbyć się testy na większych zwierzętach.

- Naszym celem jest ukierunkowane dostarczanie leków do trudniejszych części ciała, takich jak płuca. Chcemy to zrobić w sposób, który jest bezpieczny, łatwy, biokompatybilny i długotrwały - powiedział inżynier Liangfang Zhang z Uniwersytetu Kalifornijskiego.