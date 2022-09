Jego pojawienie się w dowolnym rejonie świata staje się od razu wydarzeniem, gdyż w końcu jest to najnowocześniejszy okręt wojenny świata. Niewidzialny dla radarów amerykański niszczyciel USS Zumwalt został zauważony na zachodnim Pacyfiku, a następnie zacumował w porcie Yokosuka w Japonii. Amerykańcy wojskowi eksperci podejrzewają, że celem jego tajnej misji Korea Południowa. Być może to początek operacji rozmieszczenia amerykańskich pocisków hipesonicznych w w pobliżu Chin i wyspy Tajwan. Pojawienie się na zachodnim Pacyfiku USS Zumwalt może być dla władz w Pekinie sygnałem ostrzegawczym.

Obecność niewidzialnego okrętu wojennego na pewno zainteresuje Chiny. Zwłaszcza jeśli okaże się, że USS Zumwalt jest wyposażony w broń hipersoniczną. analityk Carl Schuster, były kapitan marynarki wojennej USA w wywiadzie dla telewizji CNN

Niewidzialna, pływająca forteca US Army

USS Zumwalt (DDG-1000) to jeden z nielicznych okrętów świata zbudowany w technologii "stealh", co czyni go niewidzialnym dla radarów. Ma najnowocześniejsze systemy namierzania wroga i prowadzenia ognia. Na pokładzie dwie wieże są wyposażone w działa kalibru 155 mm, znane jako Advanced Gun System. Zaprojektowano dla nich także specjalną amunicję LRLAP (Long Range Land Attack Projectile) pozwalającą na ostrzeliwanie obiektów odległych nawet o 150 kilometrów.

Precyzja trafienie jest imponująca. Pociski uderzają w okrąg o średnicy 50 metrów od zaznaczonego w systemie punktu. To oznacza, że pozwalają atakować przeciwnika zgodnie z zasadą: "jeden strzał - jeden zniszczony cel".



W sierpniu ukazał się raport instytutu zajmującego się techniką wojskową US Naval Institute. Pojawiła się tam informacja, że USS Zumwalt czeka w przyszłym roku poważna modernizacja. Marynarka Wojenna USA planuje zainstalować na jego pokładzie system Common Hypersonic Glide Body (C-HGB). Pozwalać on będzie na wystrzeliwanie z jego pokładu pocisków hipesonicznych najnowszej generacji.

USS Zumwalt to pierwszy z serii niewidzialnych niszczycieli dla US Navy, który wszedł do służby w 2016 roku. Z planowanych 28 do tej pory oprócz USS Zumwalt zbudowano zaledwie dwa niewidzialne niszczyciele: USS Michael Monsoor DDG-1001 i USS Lyndon B. Johnson DDG-1002.

Ocenia się, że budowa każdego z nich kosztowała 8 miliardów dolarów.