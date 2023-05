Mów czule do lewego ucha. Nasz mózg to lubi

To, że preferujemy przyjemne dźwięki, jest dla nas oczywiste. Ale naukowcy odkryli, że najbardziej lubimy słyszeć pozytywne dźwięki wydawane przez inną osobę , jak delikatny szept czy śpiew, gdy dochodzą one do nas z lewej strony.

Zdjęcie Nasz mózg woli delikatny szept z lewej strony / 123RF/PICSEL