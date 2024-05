Naszymi decyzjami sterują mikroorganizmy? To jak nasz "drugi mózg"

Od dawna mówi się, że jelita to nasz "drugi mózg", choćby dlatego, że przewód pokarmowy wyścielają miliony komórek nerwowych. W dodatku ta gęsta sieć komórek nerwowych jest identyczna z tymi, które budują korę mózgową, czyli królestwo naszej pamięci i inteligencji. Teraz badacze mają jednak nowe ustalenia na temat układu pokarmowego jako "drugiego mózgu" - i dotyczy to zamieszkujących go mikroorganizmów.

Mikroflora jelitowa a podejmowanie decyzji, wrażliwość i poczucie sprawiedliwości

Mikrobiota jelitowa, potocznie określana też jako mikroflora lub flora jelitowa, to ogół mikroorganizmów, czyli bakterii, wirusów i grzybów, które zamieszkują nasz przewód pokarmowy. Odgrywa ona kluczową rolę w naszym organizmie, wykraczając poza funkcje trawienne.

Hilke Plassmann i jej współpracownicy z Instytutu Mózgu i Rdzenia Kręgowego w Paryżu i Uniwersytetu w Bonn wykazali, że prawdopodobnie zmiany w mikroflorze jelitowej mogą wpływać na to, jakie podejmujemy decyzje. Skład flory jelitowej ma oddziaływać bowiem na naszą wrażliwość, poczucie sprawiedliwości i na to, jak traktujemy innych.