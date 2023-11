Wystarczy mała zmiana, a różnica jest ogromna

Jak wyjaśniają badacze, najważniejszym wnioskiem płynących z ich badań jest jednak to, że choć niewielkie zmiany w sposobie poruszania się mogą mieć pozytywny wpływ na zdrowie serca, intensywność ruchu ma znaczenie:

Najbardziej korzystną zmianą, którą zaobserwowaliśmy, było zastąpienie siedzenia aktywnością umiarkowaną lub energiczną - taką jak bieg, szybki spacer lub wchodzenie po schodach - w zasadzie każdą czynnością, która podnosi tętno i sprawia, że oddychasz szybciej, nawet przez minutę lub dwie wyjaśnia dr Jo Blodgett.

Naukowcy wskazali też, że chociaż czas spędzony na energicznej aktywności to najszybszy sposób na poprawę zdrowia serca, istnieją sposoby, które przyniosą korzyści osobom o różnych możliwościach fizycznych - tyle tylko, że im niższa intensywność aktywności, tym dłuższy czas potrzebny na przełożenie jej na wymierną korzyść.



Na przykład używanie biurka na stojąco przez kilka godzin dziennie zamiast biurka do siedzenia to zmiana rozłożona na stosunkowo długi okres czasu, to można ją łatwo zintegrować z rutyną pracy - nie wymaga ona żadnego poświęcenia czy zobowiązania, więc łatwiej będzie przy niej wytrwać.

Co więcej, stwierdzono również, że osoby najmniej aktywne odniosły największe korzyści ze zmiany trybu życia z siedzącego na bardziej aktywny. Badacze mają świadomość, że zmiana stylu życia na bardziej aktywny nie zawsze jest łatwa, dlatego podkreślają, że ważne jest, aby wprowadzić zmiany, które można utrzymać na dłuższą metę i które sprawiają przyjemność.



Pomocne może być wszystko, co przyspiesza tętno. Włączenie "przekąsek aktywizujących", takich jak spacer podczas odbierania rozmów telefonicznych lub ustawienie alarmu w celu wstawania i wykonywania skoków gwiazdowych co godzinę, to świetny sposób na rozpoczęcie zwiększania aktywności w ciągu dnia i wyrobienie nawyku zdrowego podsumowują.