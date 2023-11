Innowacyjny sposób leczenia alergii. To... pasta do zębów!

Orzeszki ziemne są jednym z najczęstszych alergenów pokarmowych, a alergia na nie (będąca zazwyczaj wynikiem błędnej identyfikacji przez układ odpornościowy zawartego w nich białka jako szkodliwe) zwykle utrzymuje się w wieku dorosłym częściej niż alergia na inne pokarmy. Co więcej, alergie na orzeszki ziemne są powszechne, szczególnie w krajach zachodnich, a dotkniętych nimi osób wciąż przybywa. Z danych Światowej Organizacji Alergologii (WAO) z 2020 wynika, że na całym świecie uczulonych na nie było nawet 550 milionów osób, a dziś liczba ta może być zdecydowanie większa.



Pasta do zębów, która leczy alergię

Jednym ze sposobów leczenia alergii na orzeszki ziemne jest immunoterapia błony śluzowej jamy ustnej (OMIT). Celem OMIT jest stopniowe odczulanie układu odpornościowego na określone alergeny, a w tym przypadku polega to na podaniu niewielkich ilości ekstraktu alergenu na błonę śluzową jamy ustnej. Praktyka ta, jak się uważa, wywołuje zmiany immunologiczne, prowadzące raczej do tolerancji niż reakcji alergicznej przy następnym kontakcie z alergenem. Teraz naukowcy opracowali rodzaj pasty do zębów, która wykorzystuje ten sposób, aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia reakcji u osób z alergią na orzeszki ziemne.

Nie musisz nic jeść. Nie musisz niczego przygotowywać. Po prostu wstajesz rano jak zwykle i myjesz zęby wyjaśniają badacze.

Jej skuteczność testowali, obserwując 32 uczestników w wieku od 18 do 55 lat, cierpiących z powodu alergii na orzeszki ziemne. Dwie trzecie uczestników otrzymało pastę do zębów z orzeszków ziemnych, a pozostałym podano placebo. Następnie w trakcie 48-tygodniowego eksperymentu stopniowo zwiększano dawkowanie pasty do zębów z orzeszków ziemnych.

Wystarczy myć zęby, aby odczulanie działało

Później naukowcy przystąpili do oceny biomarkerów za pomocą badań krwi zoptymalizowanych w celu ustalenia, czy układ odpornościowy danej osoby reaguje na alergeny, takie jak orzeszki ziemne. Bezpieczeństwo było kluczem przez cały czas trwania badania, szczególnie w fazie zwiększania dawki, dlatego uczestników dokładnie obserwowano, aby upewnić się, że nie wykazują żadnych ekstremalnych reakcji.

Według dr Bergera naukowcy zaobserwowali, że 100 proc. osób otrzymujących pastę do zębów konsekwentnie tolerowało wcześniej określoną najwyższą dawkę, a żaden uczestnik nie zgłosił poważnych reakcji ogólnoustrojowych. Nieliczne skutki uboczne, które się pojawiły, były łagodne i przemijające oraz występowały na małym obszarze, było to np. swędzenie jamy ustnej.

Mówiąc krótko, wstępne testy i wyniki pasty do zębów są bardzo obiecujące i podkreślają potencjalne korzyści ze stosowania produktu. W celu dalszej oceny terapii pastą do zębów i zapewnienia długoterminowej ochrony przed niezamierzonym spożyciem orzeszków ziemnych planowane są również kolejne, rozszerzone badania.