Chcesz mieć lepszą pamięć? Nakarm mózg wasabi

Zjedzenie wasabi jest dla wielu osób jednym z ekstremalnych przeżyć. Rosnąca m.in. w Japonii zielona roślina często porównywana jest do chrzanu. Jego kłącze jest od wieków powszechnie stosowane zarówno jako składnik żywności, jak i jako przyprawa.

Pojawiły się również opinie, że wasabi wspomaga zdolności poznawcze ze względu na uspokajający wpływ na mózg. Z tego powodu sprzedawana jest w wielu krajach jako suplement w sklepach ze zdrową żywnością. Naukowcy postanowili przeprowadzić eksperyment, żeby sprawdzić, czy to prawda.

Czas na eksperyment. Czy wasabi poprawia pamięć?

Badacze zebrali 72 ochotników w wieku od 60 do 80 lat. Co wieczór przed pójściem spać, przez 12 tygodni przyjmowali wasabi w tabletkach (a dokładnie 0,8 miligrama 1-izotiocyjanianu 6-(metylosulfinylo)heksylu lub inaczej 6-MSITC, który jest obecny w przyprawie i z którym wiąże się jego właściwości zdrowotne) lub placebo.

Wśród badanych były osoby z zaburzeniami psychicznymi, problemami z pamięcią, przyjmujące różne leki, a nawet nadużywające alkohol. Każda z nich przed przystąpieniem do eksperymentu wykonał testy poznawcze i pamięci, które powtórzono na koniec.

Końcowe testy wykazały, że grupa przyjmująca tabletki z substancją obecną w wasabi poprawiła swoją pamięć krótko- i długotrwałą. Nie zmieniła się natomiast ich zdolność poznawcza. Lepiej niż grupa placebo radzili sobie w testach skojarzeń, jak np. łączenie imion z twarzami (badania wskazały, że to częsty problem starzejącego się mózgu). Badana grupa, która otrzymywała placebo, nie wykazała żadnej poprawy pamięci ani zdolności poznawczych.

Następnym razem, kiedy po zjedzeniu zbyt dużej ilości wasabi całe życie przeleci ci przed oczami, pamiętaj, że po tym szoku twoja pamięć się poprawi.

Literatura źródłowa: Rui Nouchi et al, Benefits of Wasabi Supplements with 6-MSITC (6-Methylsulfinyl Hexyl Isothiocyanate) on Memory Functioning in Healthy Adults Aged 60 Years and Older: Evidence from a Double-Blinded Randomized Controlled Trial, Nutrients (2023). DOI: 10.3390/nu15214608