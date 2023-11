Pentagon właśnie wytworzył sztuczną zorzę polarną

HAARP wytworzył zorzę polarną nad Alaską

Naukowcy chcieli sprawdzić, jak będzie zachowywała się jonosfera podczas skierowania do niej ogromnych ilości energii wytworzonych przez całą sieć anten HAARP. Chodzi tutaj o 180 anten wysokiej częstotliwości o mocy 3,6 megawata. Jonosfera to obszar ziemskiej atmosfery rozciągający się na wysokości od 50 do 1000 kilometrów nad powierzchnią naszej planety.

Częstotliwości transmisji fal do jonosfery miały się różnić, rozciągając się od 2,8 do 10 megaherców. Co ciekawe, poświata powstała nad całą Alaską, i chociaż miała czerwoną i zieloną barwę oraz była bardzo słabo niewidoczna dla ludzkiego oka, to jednak przy użyciu aparatury okazało się, że jej światło było widoczne nawet w odległości ok. 500 kilometrów od miasta Gakona.