Pociski CAMM to ochrona morza i lądu

"Mała Narew" to połączenie sprzętu polskiego i brytyjskiego. Londyn już zapewnił i dalej będzie zapewniał do niego wyrzutnie iLauncher i pociski rodziny CAMM (Common Anti-Air Modular Missile), które mogą atakować cele na odległość 40 kilometrów. Pociski te mają niezwykłą cechę tzw. "zimnego startu".

Najpierw są katapultowane, po czym włączają się w nich niewielkie silniki korygujące, ustawiające pocisk na cel i dopiero wtedy odpalany jest główny silnik. Sprawia to, że CAMM może atakować cele na bardzo małej odległości, przez co załoga jest w stanie przechwycić go, nawet jeśli ich zaskoczy, bądź leci bardzo nisko.

Pierwsze testy systemu "Mała Narew"

Każdy zestaw "Mała Narew" składa się z trzech wyrzutni mających po osiem pocisków. Prócz nich wszystkie elementy są polskie. Mowa tu o stacji radiolokacyjnej Soła (urządzenie przejściowe), stacji kierowania ogniem Zenit, czy wozy transportowe firmy Jelcz, która produkuje także platformy dla wyrzutni.

W jednym momencie system "Mała Narew" może jednocześnie śledzić do 24 obiektów. Jego głównym celem ma być ochrona przed pociskami manewrującymi oraz dronami. To efekt zaobserwowanych działań w Ukrainie, gdzie te rodzaje broni dokonują często największych zniszczeń.