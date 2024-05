Nawet 500 proc.! Alarmujący wzrost zachorowalności na raka jelita grubego

Co więcej, dane malują naprawdę przerażający obraz, tj. wzrost o 500 proc. liczby rozpoznań raka okrężnicy wśród dzieci w wieku od 10 do 14 lat w latach 1999-2020, wraz z ponad 300 proc. wzrostem wśród osób w wieku od 15 do 19 lat oraz wzrostem o 185 proc. przypadków wśród osób w wieku od 20 do 24 lat.

Przyczyna? Złożona i nie do końca rozpoznana

Rosnąca liczba zachorowań na raka jelita grubego wśród młodych ludzi rodzi pytania dotyczące potencjalnych przyczyn. Choć początkowo wydawało się, że głównym winowajcą jest genetyka, część ekspertów skłania się raczej ku czynnikom środowiskowym. Nawyki żywieniowe, narażenie na chemikalia i styl życia mogą przyczynić się do alarmującego wzrostu liczby diagnoz wśród nastolatków i młodych dorosłych.

Naukowcy apelują więc, by zwrócić uwagę na choroby pojawiające się w najbliższej rodzinie i nie czekać do rutynowych badań przesiewowych, jeśli tylko pojawią się jakiekolwiek niepokojące objawy, jak zmiany w rytmie wypróżnień czy krwawienia z odbytu.

Zwłaszcza że rak jelita grubego jest drugim - po raku płuc - z najczęstszych nowotworów, zarówno u kobiet, jak i mężczyzn i rocznie zapada na niego w Polsce około 18 tys. osób. Rozwija się długo, nawet przez kilka lat i może nie dawać żadnych objawów, dlatego tak ważne jest wczesne wykrycie choroby.