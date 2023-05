Wiele chorób wzroku opiera się na uszkodzeniu bądź wadliwości siatkówki w ludzkim oku. Często jest to niestety wynik genów, prowadzących do stałego pogarszania narządu. Chorzy często tracą wzrok na przestrzeni lat, wiedząc, że nie da się z tym nic zrobić. Kres temu chcą położyć naukowcy z Uniwersytetu w Montrealu za pomocą swojej nowej metody leczenia.



Pierwsza metoda przywracania wzroku

Kanadyjscy naukowcy opisali swoje badania w czasopiśmie Proceedings of the National Academy of Sciences. Odkryli, że tzw. komórki Müllera w siatkówce, (komórki glejowe znajdujące się w stanie uśpienia) mogą zostać pobudzone do przemiany w komórki posiadające właściwości neuronów fotoreceptorów stożkowych, odpowiedzialnych za widzenie kolorów czy umiejętność czytania.

Naukowcy są w stanie prowadzić do przeobrażenia komórek Müllera w siatkówce za pomocą dwóch znajdujących się w nich czynników transkrypcyjnych o nazwie Ikzf1 i Ikzf4. Co jednak ciekawe, kanadyjscy naukowcy zapewniają, że podobne wyniki uzyskiwali także z innymi czynnikami.

Zdjęcie Nowa terapia może stać się ratunkiem dla osób chorujących na genetyczne schorzenia siatkówki m.in. pigmentosę / 123RF/PICSEL

Badania naukowców pokazują, że w naszym organizmie są naturalne elementy mogące zastępować utracone komórki wrażliwe na światło w siatkówce. Co za tym idzie, zapewniłoby to regenerację wzroku w przypadku dużej części schorzeń siatkówki.

Ciekawostką jest, że według naukowców zmieniając komórki Müllera w komórki neuronowe siatkówki u ludzi, nabierzemy cech... ryb. Zwierzęta te posiadają bowiem taką umiejętność w przeciwieństwie do ssaków.

W ramach kolejnych badań Kanadyjczycy chcą sprawdzić, co za to odpowiada, aby lepiej zrozumieć mechanikę swojej eksperymentalnej metody. Jednak już teraz podkreślają, że ich badania mogą być kamieniem milowym w badaniach nad leczeniem chorób wzroku.

Pewnego dnia możemy być w stanie wykorzystać komórki, które są normalnie obecne w siatkówce i stymulować je do regeneracji komórek siatkówki utraconych w warunkach patologicznych, przywracając widzenie doktorant Ajay David, współautor badań w oświadczeniu biura prasowego Uniwersytetu w Montrealu