Pokazujemy, że długoterminowa wprowadzenia AAV9 w śródbłonkę rogówki u naczelnych jest bezpieczna i dobrze tolerowana. Ponadto MMP-3 zwiększa odpływ w ludzkich oczach dawców. Nasze dane sugerują, że jaskra może być łatwo leczona metodami, które są oparte na terapii genowej, co otwiera drogę do wdrożenia jej do badań klinicznych

