Jaskra to jedna z najgroźniejszych chorób wzroku. Do jej przyczyn zalicza się m.in. wysokie ciśnienie w oku, chorowanie na cukrzycę, stres, wcześniejsze operacje oczu, czy wiek.

Badanie przeprowadzone przez międzynarodowy zespół naukowców w ramach projektu UK Biobank dowodzi, że kolejną przyczyną jaskry może być zła jakość snu.

Przez to okazuje się, że ryzyko zachorowania na chorobę jest znacznie powszechniejsze i może dotyczyć także osób młodych czy niemających problemów ze zdrowiem.

Jaskra a sen. Jest tu duże powiązanie

Jaskra to powszechna choroba oczu, która powoli niszczy wzrok. Polega na uszkadzaniu komórek wrażliwych na światło. Może to doprowadzić do częściowej utraty wzroku, a w skrajnych przypadkach nawet ślepoty. Trudności leczenia jaskry wynikają z tego, że jej główne objawy mogą pojawić się już w momencie, gdy choroba będzie bardzo rozwinięta. Ponadto wiele czynników może powodować jaskrę, przez co lekarze przewidują, że do 2040 roku ponad 112 milionów osób na świecie może na nią zachorować.

Teraz nowe badania naukowców w ramach projektu UK Biobank wskazują kolejną ważną przyczynę jaskry. 11-letnie eksperymenty dowiodły, że duży wpływ na jej rozwój ma nasz sen. Badając grupę odpowiednio dobranych pacjentów, studiowali ich nawyki, chcąc sprawdzić ich wpływ w zachorowaniu na jaskrę.

Zdjęcie W badaniu zrekrutowano 409 053 uczestników w latach 2006-2010 i większość z nich mieściła się w przedziale 40-69 lat. Głównie mieli raportować swoje zmieniające się nawyki senne, a naukowcy kontrastowali je z rozwojem jaskry / Unsplash

Wyniki wskazały duże powiązanie zachorowania na jaskrę z nawykami snu. Naukowcy zauważyli, że osoby, które śpią w ciągu cyklu dobowego mniej lub więcej niż 7-9 godzin, częściej padali ofiarą choroby. Badanie sprawdzało pięć zachowań związanych ze snem, wliczając w to jego zaburzenia. Były to:

Senność w ciągu dnia

Bezsenność w ciągu doby

Chrapanie

Czas snu

Chronotyp (czy ktoś naturalnie jest rannym ptakiem, czy nocną sową)

W porównaniu z osobami, które miały zdrowy wzorzec snu, nadmierne ryzyko wystąpienia jaskry zaobserwowano wśród osób z chrapaniem i sennością w ciągu dnia (po 13% większej szansy zachorowania) lub bezsennością bądź krótkim/długim czasem trwania snu (po 10% większa szansa zachorowania) ale nie z późnym chronotypem snu treść abstraktu badań opublikowanych w BMJ Journals

Potrzeba nowych terapii w zapobieganiu jaskry

Badania w ramach UK Biobank potwierdziły także dotychczas znane przyczyny jaskry. Według nich szczególnie narażone są osoby starsze, głównie płci męskiej, mające problemy ze zdrowiem. Jednak dołożenie do przyczyn zachowań związanych ze snem pokazuje, że znacznie łatwiej zachorować na tę chorobę niż nam się wydaje. Szczególnie ważna jest więc odpowiednia prewencja.

Wyniki badać podkreślają potrzebę interwencji w zakresie snu u osób z wysokim ryzykiem wystąpienia jaskry, jak również potencjalnych badań okulistycznych wśród osób z przewlekłymi problemami ze snem w celu zapobiegania rozwinięciu choroby treść abstraktu badań opublikowanych w BMJ Journals

Duży wpływ naszego snu jako czynnika mogącego wspomóc rozwój jaskry sprawia, że musimy uważniej patrzeć na to, kiedy chodzimy spać. Nawet jeśli myślimy, że nie jesteśmy zagrożeni.