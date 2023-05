Szczepionki to dziś jeden z najważniejszych sposobów walki z szybko rozprzestrzeniającymi się chorobami. Jak jednak my możemy cieszyć się ich szeroką dostępnością, tak w wielu biedniejszych krajach Południa tak podstawowy preparat jest towarem deficytowym. Co gorsza, są to często rejony, gdzie rozwijają się bardzo niebezpieczne choroby.

Jak wygląda dysproporcja w dostępności szczepionek na świecie, pokazała pandemia COVID-19, gdzie wiele krajów na południu globu musiało mierzyć się z brakami dostaw szczepionki. Naukowcy MIT postanowili opracować urządzenie, które nie tylko zapewniłoby ich szybszą produkcję, ale także usprawniło ich transport. Efekt? Przenośna drukarka szczepionek.

Szczepionki z drukarki

Szczepionki RNA tworzone przez urządzenie inżynierów MIT znacząco różni się od wyobrażenia standardowych strzykawek. Są to łaty wielkości kciuka naszpikowane setkami małych mikroigieł zawierających preparat szczepionki. Wystarczy je tylko przykleić i rozpuszczają igiełki, które rozprowadzają medykamenty, trafiające do organizmu.

Zdjęcie Autorzy urządzenia opracowują na razie swoje drukowane szczepionki z lekami na polio, odrę i różyczkę / MIT / domena publiczna

Drukarka tworzy swoje szczepionki za pomocą specjalnej cieczy, składającej się z nanocząsteczek lipidowych zawierającej fragmenty szczepionki RNA. Do tworzenia stabilnych i wytrzymałych mikroigieł korzysta ze specjalnie przygotowanych polimerów.

W założeniu działa ona jak zwykła drukarka. Niewielkie robotyczne ramie wstrzykuje ciecz do foremek mikroigieł, a komora próżniowa znajdująca się pod nimi zasysa masę na dno. Po tym wystarczą tylko 2-3 dni i mamy gotowe szczepionki. Na razie drukarka może produkować 100 takich szczepionek w 48 godzin, jednak jest to tylko urządzenie demonstracyjne i w przyszłości ma mieć większe możliwości.

Zdjęcie Mikroigiły drukowanych szczepionek z bliska / MIT / domena publiczna

Drukowanie szczepionek na całym świecie? To możliwe

Do tej pory inżynierzy MIT przetestowali swoje drukowane szczepionki RNA na myszach. Efektami nie różniły się od tradycyjnych szczepionek wstrzykiwanych.

To urządzenie może naprawdę przyczynić się do zrewolucjonizowania walki z groźnymi chorobami. Dziś prócz samej produkcji szczepionek problemem w ich rozpowszechnianiu jest zapewnienie im odpowiedniego chłodzenia. Toteż trudno utrzymać je sprawne np. w państwach afrykańskich, gdzie często brak potrzebnej infrastruktury.

Zdjęcie Podczas pandemii COVID-19 kraje afrykańskie mierzyły się z ogromnymi brakami szczepionek ze względu na utrudnioną logistykę / FRANCIS KOKOROKO / © 2023 Reuters

Szczepionki drukarki MIT mogą być jednak przechowywane w temperaturze pokojowej. Dzięki drukarce zamiast produkować medykamenty często tysiące kilometrów od epicentrum nowej choroby, można to robić od razu na miejscu jej epicentrum.

Kiedyś może pojawić się potrzeba produkcji szczepionek na żądanie. Gdyby na przykład w danym regionie wybuchła epidemia Eboli, można by wysłać tam kilka takich drukarek i zaszczepić ludzi w tym miejscu Ana Jaklenec, naukowiec z MIT's Koch Institute for Integrative Cancer Research i starszy autor badania nad drukarką w oficjalnym oświadczeniu