Nieoczywisty sygnał, że rozwija się choroba Alzheimera. Nowe dane

Początkowo choroba Alzheimera zwykle charakteryzuje się utratą pamięci krótkotrwałej, trudnością ze znalezieniem właściwych słów i zmianami osobowości oraz nastroju, jednak sygnały płyną także z innych stron. Niektóre z nich są dość nieoczywiste.

Wciąż trwają badania nad tym wyniszczającym schorzeniem. Teraz badacze zwracają uwagę na powiązania, jakie zauważono w przypadku rozwoju choroby Alzheimera i utraty zębów.

Te sygnały wskazują na rozwijającą się chorobę Alzheimera

Choroba Alzheimera (AD) to przewlekła, postępująca choroba neurozwyrodnieniowa mózgu, która powadzi do zaniku komórek nerwowych. W wyniku rozwijania się choroby pacjent ma coraz większe problemy z pamięcią, mową i oceną sytuacji. Choroba zaczyna się jednak dużo wcześniej, niż dają o sobie znać pierwsze jej typowe objawy. W dodatku na jej rozwój wskazywać mogą nie tylko wspomniane problemy z pamięcią, ale i inne sygnały. Naukowcy odnotowali m.in. powiązania między utratą zębów a wczesnymi oznakami choroby.

W wyniku przeprowadzonych analiz ustalono, że obszar mózgu odpowiedzialny za pamięć jest mniejszy u osób starszych mających mniej niż 10 zębów w porównaniu z osobami, które mają większość zębów. Według badaczy to sugeruje, że utrata zębów może poprzedzać rozwój demencji, informuje "New Scientist". Badania na temat stanu zdrowia jamy ustnej i jego wpływu na resztę organizmu prowadzone są od lat, również w zakresie rozwoju i postępowania choroby Alzheimera.

Zdjęcie Badacze analizowali wyniki obrazowania mózgu u osób starszych. Okazało się, że liczba zębów ma związek z wielkością jednego z obszarów mózgu.

Utrata zębów i Alzhemier. Nieoczywiste sygnały rozwijającej się choroby

Osoby starsze, które utraciły większość zębów, mogą mieć zmniejszoną objętość mózgu w obszarze krytycznym dla pamięci w porównaniu z osobami, które mają większość zębów, podają naukowcy. Badanie opublikowane na ten temat m.in. w czasopiśmie naukowym "JDR Clinical & Translational Research" opisuje związek między utratą zębów a zaburzeniami funkcji poznawczych u dorosłych. Podobnych analiz dokonano w przeszłości już kilka, dotyczyły jednak bardziej ogólnego ujęcia stanu uzębienia.

Odkrycie to stanowi uzupełnienie rosnącej liczby dowodów łączących zdrowie jamy ustnej z rozwojem choroby Alzheimera. Choć te powiązania wydają się mało prawdopodobne, to badacze mają na nie coraz większą liczbę dowodów. Jest to kolejny argument przemawiający za tym, że dbanie o higienę jamy ustnej wpływa na funkcjonowanie organizmu i jest związane z wieloma czynnikami, m.in. z odpornością.