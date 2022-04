Współczesne technologie pozwalają chirurgom na takie sposoby nauki i treningu umiejętności, o jakich poprzednie generacje mogły tylko pomarzyć. Młodzi adepci medycyny często trenują w wirtualnej czy rozszerzonej rzeczywistości, dzięki której mogą poczuć się jak przy stole operacyjnym, a teraz do ich arsenału trafią najprawdopodobniej inteligentne lateksowe rękawiczki, które zadbają o to, by cięcia były delikatne i precyzyjne.



VR i inteligentne rękawiczki - nowe metody szkolenia chirurgów

Wspomniane rozwiązanie zostało opracowane przez zespół naukowców i inżynierów australijskiego Western Sydney University, a trzecia już generacja prototypu jest właśnie testowana przez początkujących chirurgów brytyjskiego Liverpool Hospital. A jak to w ogóle działa? Rękawiczki monitorują ruch rąk użytkownika i dostarczają informacje zwrotne o technice, a jest to możliwe za sprawą elastycznych płaskich przewodów biegnących wzdłuż kciuka, palca wskazującego i środkowego, z których korzysta się podczas wykonywania nacięć skalpelem.



Zdjęcie Trening czyni mistrza, a z inteligentnymi rękawiczkami będzie efektywniejszy / 123RF/PICSEL

Każdy z tych przewodów jest wyposażony w kilka inercyjnych jednostek pomiarowych, które śledzą ruchy każdego segmentu palców - w sumie jest ich 9 w każdej rękawiczce. W ostatecznej wersji dane z tych jednostek pomiarowych będą przekazywane do małej płytki drukowanej znajdującej się na rękawiczce, skąd za pomocą łączności Bluetooth trafią do aplikacji na smartfon, tablet czy komputer.

Dzięki temu każdy początkujący chirurg będzie mógł sprawdzić, jak wykonane przez niego nacięcia i zadania bliskie są “ideałowi" dla przeprowadzanego zabiegu.



Co więcej, medycyna to tylko jedno z potencjalnych zastosowań nowej technologii, bo jak wskazują autorzy inteligentnych rękawiczek można z nich korzystać wszędzie tam, gdzie wymagana jest precyzja ruchów, np. do nauki gry na instrumencie.