Alzheimer to jedna z największych chorób cywilizacyjnych, z którą dziś się mierzymy. Jest najczęstszą formą demencji, ale wbrew obiegowej opinii, niestety nie ogranicza się tylko do utraty pamięci. Alzheimer upośledza praktycznie cały intelekt i psychikę. Nowe leki dają możliwość wydłużenia normalnych lat życia dla chorego, ale nie dają szans na całkowite wyleczenie. Do tego potrzebne są nowe metody rozpoznania choroby. Jedną z nich opracowują naukowcy z Washington University School of Medicine in St. Louis, którzy sami określają, że może przynieść przełom w leczeniu Alzheimera.

Komputer do walki z Alzheimerem

To, co stworzyli naukowcy to w dużej mierze praca programistyczna. Opracowali oni specjalny algorytm, który na bazie takich danych jak informacje demograficzne, badania obrazowe mózgu czy biomarkery genetyczne, daje dość dokładne wyniki co do szans zachorowania na Alzheimera.

Zdjęcie Algorytm działa w formacie specjalnej strony, która pokazuje wyniki badań osób biorących udział w projekcie, z odpowiedzią jaka jest szansa pojawienia się pierwszych symptomów Alzheimera / Washington University School of Medicine in St. Louis

Oczywiście opracowanie algorytmu było możliwe ogromnej wiedzy medycznej. Żeby w ogóle powstał, badacze potrzebowali lat pracy z ochotnikami standardowych badań na rozwój choroby. Dopiero na podstawie ich wyników wypracowali odpowiednie formuły i wartości, które można zaliczyć jako determinujące pojawienie się Alzheimera. Jak mówią sami twórcy algorytmu, był to niejako wynik próśb pacjentów o proste informacje, a nie zwykłe wartości pierwiastków w organizmie.

Opracowaliśmy algorytm, ponieważ uczestnicy badań chcieli czegoś więcej niż tylko informacji o tym, czy wyniki ich testów są normalne, czy nieprawidłowe. Na przykład ci którzy otrzymali wyniki informujące o podwyższonym poziomie amyloidu, mówili nam: "Wiesz, co naprawdę chcę wiedzieć? Moje ryzyko choroby" jedna z autorek algorytmu, Jessica Mozersky, dla pisma Alzheimer's & Dementia.

Co to oznacza w walce z Alzheimerem?

Dokładne narzędzie do profilaktyki takiej choroby jak Alzheimer może być niezwykle ważne w kontekście zapobiegnięcia jej rozwoju. Samo schorzenie może pojawić się nawet 30 lat przed pierwszymi symptomami. A dlatego, że obecnie nie ma sposobu na powstrzymanie choroby, gdy się rozwinie, kluczowe jest jej rozpoznanie, zanim zaatakuje.

Jednak opracowanie zdatnego do użycia urządzenia to jeszcze kwestia przynajmniej najbliższych lat. Na razie zespół naukowców, którzy tworzą algorytm, wykorzystują go do zbierania cennej wiedzy.

Na razie algorytm potwierdza przypuszczenia, że to wiek jest głównym czynnikiem w rozwoju Alzheimera. Według danych ryzyko choroby po osiągnięciu ponad 60 roku życia potrafi wzrastać kilkukrotnie wraz z kolejnymi latami. W trakcie rozwoju prac nad algorytmem wiedza będzie najcenniejszym materiałem, jaki ten za sobą pociągnie. Możliwe też, że nawet jeśli nie rozwinie się w pełnoprawne narzędzie profilaktyki, znacznie pomoże w zrozumieniu choroby i opracowania nowych technik jej leczenia.

My chcemy dowiedzieć się, jak informacja może na nich wpłynąć i czy dostarczenie tego rodzaju informacji faktycznie może im pomóc główny naukowiec projektu, Sarah M. Hartz, dla pisma Alzheimer's & Dementia