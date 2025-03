Badacze z Washington University School of Medicine w St. Louis po raz pierwszy wykryli w badaniu klinicznym, że wczesne leczenie mające na celu usunięcie blaszek amyloidowych z mózgu może na wiele lat opóźnić wystąpienie demencji Alzheimera. Jedną z najgroźniejszych cech tej choroby jest fakt, że jej najwcześniejsze objawy pojawiają się na długo przed najgorszymi symptomami takimi jak zanik pamięci. Przez to u niektórych osób Alzheimer może się rozwijać na długo, zanim choroba zostanie zidentyfikowana .

Najnowsze badanie pokazuje, że istnieje przynajmniej szansa, aby zmniejszyć ryzyko lub opóźnić wystąpienie demencji związanej z Alzheimerem. Opiera się ona na usuwaniu blaszek amyloidowych z mózgu, które przez lata były podejrzewane za jeden z największych objawów rozwijania się choroby. Według hipotezy naukowców z Washington University School of Medicine w St. Louis usuwanie takich blaszek mogło wpłynąć na rozwój choroby Alzheimera .

Niemniej najnowsze badania terapią opartą na niszczeniu takich płytek przez gantenerumab pokazały ich pozytywny skutek. W podgrupie 22 uczestników, którzy nie mieli problemów poznawczych na początku badania i którzy otrzymywali lek najdłużej - średnio przez osiem lat - leczenie obniżyło ryzyko wystąpienia objawów z około 100% do około 50%, zgodnie z pierwotną analizą danych i popartą wieloma analizami wrażliwości potwierdzającymi ten trend .

Niemniej należy zwrócić uwagę na ograniczenia badań. Po pierwsze zakończyło się wcześniej, niż oczekiwano, ze względu na wycofanie leku gantenerumab. Po drugie jak lek okazał się ogólnie bezpieczny i tolerowany to u około jednej trzeciej pacjentów wystąpiły nieprawidłowości w obrazowaniu związane z amyloidem (ARIA), które są markerami obrzęku lub krwawienia w mózgu. ARIA są znanym efektem ubocznym tych leków, choć większość epizodów jest niezauważana przez pacjentów. Dwóch pacjentów doświadczyło ciężkich ARIA, co skłoniło badaczy do przerwania leczenia i wprowadzenia terapii. W trakcie badania nie odnotowano żadnych zdarzeń zagrażających życiu ani zgonów. Jak więc najnowsze badanie nie udowadnia, że terapia niszczenia płytek amyloidowych jest skuteczna, potwierdza pewne założenia o jej zasadności i potwierdza sens kontynuacji nad nią badań.