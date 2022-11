Pacjenci, którzy cierpieli na ciężki lub całkowity paraliż, który był skutkiem uszkodzenia rdzenia kręgowego, zostali poddani nowemu leczeniu. Jak wskazują wyniki badań, niemal natychmiast po zastosowanej terapii odczuwalne były pierwsze pozytywne rezultaty. Zespół naukowców ze szwajcarskiej grupy badawczej NeuroRestore odnalazł dokładne grupy nerwowe, które pomagają w powrocie do zdrowia — znajdują się one w odcinku lędźwiowym.

Urazy rdzenia kręgowego mogą potencjalnie przerwać połączenia z mózgiem, co skutkuje utraceniem możliwości chodzenia, nawet jeśli neurony lędźwiowe są nadal nienaruszone. W takim przypadku nie są one zdolne do odbierania poleceń, co może doprowadzić do trwałego paraliżu nóg.

Wcześniej prowadzone badania wykazały, że stymulacja elektryczna rdzenia kręgowego może doprowadzić do odwrócenia paraliżu. Jednakże do tej pory nie było jasne, w jaki dokładnie sposób to się dzieje. By odkryć tajemnicę, naukowcy w nowych badaniach przetestowali elektrostymulację zewnątrzoponową na dziewięciu osobach oraz na "modelach zwierzęcych".

Stymulacja elektryczna może pomóc w odzyskaniu możliwości chodzenia?

W nowych badaniach rdzeń kręgowy był stymulowany neuroprzekaźnikiem, który został chirurgicznie wszczepiony do organizmu. Jednocześnie pacjenci przeszli proces intensywnej neurorehabilitacji. Obejmowała ona wykorzystanie zrobotyzowanego systemu wspomagającego, który pomagał pacjentom podczas ruchu.

Stymulacja elektryczna i rehabilitacja prowadzona była cztery - pięć razy w tygodniu przez pięć miesięcy. Naukowcy byli zaskoczeni skutecznością zastosowanej metody - pacjenci byli w stanie stawiać samodzielnie kroki za pomocą chodzika. Zespół badawczy przeprowadził następnie modelowanie tego procesu na myszach, wykorzystując kombinację sekwencjonowania RNA i transkryptomiki przestrzennej - jest to technika, która pozwala mierzyć i mapować aktywność genów w określonych tkankach.

Badacze zidentyfikowali pojedynczą populację wcześniej nieznanych neuronów, które są w stanie zastąpić po urazie inne neurony odpowiedzialne za chodzenie. Nowoodkryta grupa według naukowców nie wydaje się być potrzebna do chodzenia zdrowym zwierzętom. Jednakże może być niezbędna przy ich powrocie do zdrowia po urazie kręgosłupa. Ich zniszczenie uniemożliwiało myszom późniejsze chodzenie.

Jak zaznaczają naukowcy, jest to tylko jeden element bardzo skomplikowanego "neuronowego łańcucha", należy zatem prowadzić dalsze szczegółowe badania. W swoim artykule badacze napisali: "Eksperymenty potwierdziły, że udział neuronów SCsx2::Hoxa10 jest podstawowym warunkiem powrotu do zdrowia po paraliżu". Odkrycie może doprowadzić do zapewnienia lepszej jakości życia osobom z różnymi urazami rdzenia kręgowego oraz może także zwiększyć liczbę opcji leczenia. Wyniki badań zostały opublikowane w jednym z najbardziej prestiżowych na świecie czasopism naukowych, Nature.