Zaraźliwy i bardziej odporny na szczepionki

Pełna nazwa nowej mutacji koronawirusa podbijającej Państwo Środka to omikron BA.5.2.1.7, który jest podwariantem omikronu BA.5. Według raportów chińskich lekarzy jest on najbardziej zaraźliwą wersją omikrona ze wszystkich dotychczasowych. Potrafi skutecznie zaatakować ludzi, którzy już chorowali na Covid-19 lub byli zaszczepieni. Nowy wirus udoskonalił u siebie mechanizm przenikania do ludzkich komórek mimo ich bariery ochronnej i przeciwciał, które pozostały po poprzednich zarażeniach koronawirusem. Specjaliści ostrzegają, że każda osoba chorująca na koronawirusa w wersji omikron BA.7 może zarazić nawet do 18 osób.



Podobnie jak wcześniejsze mutacje koronawirusa "siódemka" może powodować poważniejsze choroby u osób, które mają słabszy układ odpornościowy. Na szczęście najnowsza mutacja koronawirusa omikron BA.7 nie powoduje tak ciężkiego przebiegu choroby jak jego wcześniejsze wersje znane z początku pandemii.

Objawy zarażenia wariantem koronawirusa omikron BF.7:

gorączka

kaszel

ból gardła

katar

zmęczenie

wymioty i biegunka

Przypadki infekcji omikronem BF.7 oprócz Chim zostały wykryte m.in. w Indiach czy Stanach Zjednoczonych. Nowy wariant koronawirusa jest już w Europie - przypadki zakażeń pojawiły się w Wielkiej Brytanii, Belgii, Niemczech, Francji i Danii. O pierwszym przypadku zakażenia wariantem omikron BF.7 poinformowały władze Tajwanu.