Jak donosi New York Times, który powołuje się na badania prowadzone przez Centrum Medyczne Hamburg-Eppendorf w Niemczech i Uniwersytet Chiba w Japonii, koronowirusem można zarazić się nawet od osoby zmarłej, która wcześniej na niego chorowała.

Niemieccy badacze rejestrowali ślady COVID-19 w ludzkich zwłokach nawet 17 dni po śmierci. Ponadto japońscy naukowcy ustalili, że martwe ciała zwierząt przechowują znaczną ilość wirusa.

W artykule można przeczytać: "Podobnie jak w horrorze o zombie, koronawirus może utrzymywać się w ciałach zakażonych pacjentów nawet po śmierci". Naukowcy zauważają również, że ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa od żywego pacjenta jest zdecydowanie wyższe, aniżeli potencjalne zakażenie się wirusem pochodzącym ze zwłok.

Jak można zarazić się COVID-19?

Koronawirus przenosi się drogą kropelkową lub przez bezpośredni kontakt, z kolei czas od wniknięcia do organizmu do wystąpienia objawów wynosi od 2 do 14 dni. Pierwsze symptomy zazwyczaj występują po 5-7 dniach, a okres, w którym najszybciej zaraża się inne osoby, występuje od 1 do 3 dni przed pojawieniem się objawów.

Koronawirus na świecie - jak to wygląda obecnie?

Tedros Adhanom Ghebreyesus, dyrektor generalny WHO, poinformował, że co najmniej 90 proc. światowej populacji zdążyło już wykształcić odporność na wirusa. Według oficjalnych statystyk na całym świecie odnotowano prawie 660 mln przypadków koronawirusa, z kolei liczba zgonów wynosi ponad 6,6 mln.

Najgorszym okresem, w którym gwałtownie wzrosła liczba nowych zachorowań miał miejsce od połowy grudnia 2021 r. do połowy lutego 2022 r., kiedy każdego dnia na całym świecie przybywało około 3 mln chorych. Z kolei o początku grudnia 2022 r. na świecie średnio każdego dnia zakaża się Covidem około 500 tys. osób.

Najwięcej osób na świecie zachorowało do tej pory w USA (ponad 100 mln), dalej są Indie (ponad 44 mln) i Francja (ponad 38 mln). W tym zestawieniu Polska znajduje się na 21 miejscu (ponad 6,3 mln przypadków). Wczoraj (15.12.2022 r.) najwięcej nowych przypadków zachorowania na koronowirusa odnotowano w Japonii (prawie 170 tys.), Korei Południowej (około 70 tys.) oraz we Francji (ponad 62 tys.). W naszym kraju w tym czasie wykryto 685 zachorowań.