Adoptuj zwierzaka z laboratorium. Rusza nowy program adopcyjny

Takie informacje ujawniła organizacja non-profit Public Employees for Environmental Responsibility (PEER), publikując wewnętrzny dokument EPA, w którym agencja ogłasza rozpoczęcie adopcji zwierząt z laboratorium w Karolinie Północnej. Na ogłoszeniu widnieje hasło: "Pokochaj. Ocal życie. Nasz program adopcyjny został zatwierdzony. Czy chciałbyś adoptować?".

Ryby i szczury do adopcji

Zamiast dotychczasowego biura, EPA tworzy znacznie mniejsze Biuro Nauki Stosowanej i Rozwiązań Środowiskowych, ograniczone do krótkoterminowych projektów wymaganych prawnie. Dla wielu ekspertów to dowód na celowe osłabienie zaplecza naukowego agencji.

Plan zakładał zwolnienie aż 75 proc. pracowników działu badań i rozwoju, czyli ok. tysiąca naukowców. Wdrożenie reformy zostało jednak tymczasowo zablokowane z powodu trwającego postępowania sądowego.

To niefortunna, naukowa samolobotomia. EPA postanowiła w dużej mierze porzucić badania naukowe - poza tymi, do których jest prawnie zobowiązana, wybierając krótkoterminowe oszczędności kosztem długoterminowych strat

EPA wykorzystuje zwierzęta laboratoryjne, w tym myszy, króliki i danio pręgowanego, do badania wpływu chemikaliów na zdrowie ludzi i środowisko. Choć za pierwszych rządów Trumpa zapowiedziano redukcję testów na zwierzętach o 30 proc. do 2025 r. i całkowite ich zakończenie do 2035 r., administracja Bidena porzuciła te plany, deklarując, że kierować się będzie "najlepiej dostępną wiedzą naukową".