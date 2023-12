Badania nad doustną antykoncepcją dla mężczyzn

Na ten moment dostępnymi sposobami antykoncepcji dla mężczyzn są prezerwatywy i wazektomia. O tyle, o ile pierwszy sposób jest dosyć powszechnie stosowany, to już nie każdy mężczyzna chce poddawać się zabiegowi podwiązania nasieniowodów.

Teraz, grupa brytyjskich mężczyzn jako pierwsza na świecie testuje nową pozbawioną hormonów pigułkę antykoncepcyjną. YCT-529 nie zawiera hormonów, dzięki czemu nie ma tak dewastującego wpływu na organizm, jak kobiece pigułki. Działa na zasadzie blokowania dostępu do witaminy A, co ma zapobiegać wytwarzaniu plemników.

Reklama

Jeżeli próby na mężczyznach się powiodą, istnieje szansa, że pigułka trafi do sprzedaży. Wtedy też odpowiedzialność za antykoncepcję doustną pary będą mogły dzielić wedle uznania.

Męska pigułka antykoncepcyjna

Badania nad skuteczną metodą antykoncepcji doustnej dla mężczyzn trwają od dziesięcioleci. Poprzednie wersje środków działały na zasadzie tłumienia testosteronu w celu zatrzymania produkcji nasienia, jednak było to nie tylko nieskuteczne, ale również wiązało się z szeregiem powikłań.

Co ciekawe, damskie tabletki antykoncepcyjne bazujące na hormonach powodują zahamowanie owulacji, a w efekcie zapłodnienia, co również wiąże się z szeregiem dotkliwych dla kobiety skutków ubocznych. Badania przeprowadzone w marcu tego roku przez Clinical Practice Research Datalink wykazały, że stosowanie antykoncepcji hormonalnej zwiększa u kobiet ryzyko wystąpienia raka piersi czy zakrzepów krwi, które mogą prowadzić do udaru.

Jednak to właśnie kobiety częściej muszą martwić się o to, by nie zajść w ciążę. Wprowadzenie na rynek męskiego odpowiednika pigułki antykoncepcyjnej mogłoby wyrównać odpowiedzialność i przyczynić się do sprawiedliwego podziału między płciami.