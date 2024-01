Pierwszy taki częściowy przeszczep serca u niemowlęcia. Ogłoszono sukces

Do tej pory w takich przypadkach dzieciom urodzonymi z tą wadą serca przeszczepiano nieożywione zastawki. Jednak ma to swoje minusy, umożliwia prawidłowe pompowanie krwi, jednak co kilka lat potrzebna jest nowa operacja celu wymiany zastawki, ponieważ serce cały czas rośnie. Każda taka operacja wiąże się z wysokim ryzykiem powikłań i 50-procentową śmiertelnością.

Tym razem przeszczepiono żywą tkankę

Zespół z Duke University podczas operacji małego Owena wykorzystał żywą tkankę od dawcy do przeprowadzenia częściowego przeszczepu. Materiał pobrano od dwudniowej dziewczynki, która doznała urazu mózgu. Po niespełna roku od zabiegu lekarze ogłosili, że zabieg się udał, ponieważ przeszczepione zastawki rosną wraz z resztą tkanki i funkcjonują prawidłowo.

Ta publikacja jest dowodem na to, że ta technologia działa, ten pomysł działa i można go wykorzystać, aby pomóc innym dzieciom. Stwierdził w oświadczeniu dr n. med. Joseph Turek, ordynator kardiochirurgii dziecięcej w Duke i autor badania.

Co więcej, dziecku podano jedynie jedną czwartą ilość leków immunosupresyjnych w porównaniu z typowym pacjentem po przeszczepie w jego wieku.

Leki te podawane są po to, by zapobiec odrzuceniu przeszczepu przez organizm, jednak ich przyjmowanie również wiąże się z wystąpieniem znaczących skutków ubocznych. Dlatego im mniejsza dawka, tym lepiej dla pacjenta. Dr Turek zwraca uwagę również na to, że wykorzystanie jedynie części narządu do przeszczepu sprawia, że jedno serce będzie można wykorzystać do leczenia kilku pacjentów. Jest to niezwykle ważne, biorąc pod uwagę ograniczoną dostępność narządów.

Ta innowacja wnosi wiele do całej społeczności darczyńców. Umożliwia leczenie większej liczby dzieci, a jednocześnie honoruje życzenia bezinteresownych rodziców dawców, którzy przekazali najwspanialszy prezent. Dzięki temu mogą dać nadzieję innemu dziecku. Kontynuował dr Turek.

Od momentu operacji Owena Monroe, przeprowadzono jeszcze 12 takich operacji.