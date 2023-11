Udało się! To pierwszy w historii przeszczep całego oka

Chirurdzy od lat z powodzeniem przeszczepiają rogówki i wykonują skomplikowane operacje poprawiające czy przywracające wzrok, ale nigdy wcześniej nie przeszczepili całego oka. Przypadek 46-letniego amerykańskiego weterana Aarona Jamesa, który pracował przy obsłudze linii wysokiego napięcia i przeżył porażenie prądem elektrycznym na skutek przypadkowego dotknięcia przewodu pod napięciem 7200 V, jest pierwszym w historii. Co więcej, podczas trwającej 21 godzin operacji mężczyzna otrzymał nie tylko nowe oko, ale i pół twarzy, bo podczas wypadku doznał też rozległych obrażeń lewej ręki powyżej łokcia, nosa, warg, przednich zębów, lewego policzka i brody.

Kiedy go zobaczyłam, jego kość podbródkowa była odsłonięta. Widziałam jego oczodół i wszystko. Widziałam jego czaszkę i myślę, że to była dla mnie trochę dziwna część. Pomyślałam: "O mój Boże, jego twarzy nie ma" opowiada o dniu wypadku żona mężczyzny.

To historyczny moment. Lekarze przeszczepili całe oko

Od razu stało się jasne, że mężczyzna będzie potrzebował przeszczepu i tak trafił pod skrzydła Eduardo Rodrigueza, dyrektora programu przeszczepów twarzy na Uniwersytecie Nowojorskim w Langone Health, który przeprowadził wcześniej cztery takie operacje. Lekarz był zaskoczony faktem, że mężczyzna w ogóle przeżył porażenie i postanowił zrobić wszystko, co w jego mocy, by poprawić komfort jego życia. A kiedy okazało się, że w międzyczasie z powodu dużego bólu trzeba było usunąć lewe oko pacjenta, zapadła decyzja - konsultowana i zaakceptowana przez Jamesa - o próbie przeszczepu twarzy wraz z całym okiem, szczególnie że pacjent i tak zmuszony będzie przyjmować leki immunosupresyjne, by zapobiec odrzuceniu przeszczepu.