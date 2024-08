Poprzedni rok w Polsce był rekordowy pod względem liczby przeszczepionych serc. W 2023 roku dokonano 178 operacji tego typu. Z kolei w USA dokonuje się około 3800 przeszczepów serca rocznie. Specjaliści wskazują, że całkowicie sztuczne serca są pomostem do przeszczepu organicznego (naturalnego) serca, kiedy bezpośredni proces jest niemożliwy.

Pierwszy człowiek z tytanowym sercem. Niesamowite osiągnięcie lekarzy

Tytanowe serce BiVACOR zostało zatwierdzone do testowania na pięciu osobach w USA. Pierwsze wszczepienie człowiekowi tego urządzenia nastąpiło 9 lipca tego roku, lecz dopiero teraz lekarze udostępnili szczegółowe informacje na ten temat.

Reklama

Pacjent w swoim ciele miał tytanowe serce przez osiem dni, dopóki nie zostało ono zastąpione organicznym (naturalnym) sercem dawcy. Doświadczenie okazało się wielkim sukcesem.

Jak mówi dr Alexis Shafii, dyrektor chirurgiczny ds. transplantacji serca w Baylor St. Luke's Medical Center: - Jest to niesamowity postęp, ponieważ BiVACOR TAH może dać nadzieję niezliczonym pacjentom, którzy cierpią na schyłkową niewydolność serca. To urządzenie może służyć jako ratujący życie pomost do przeszczepu serca.

Dodaje: - Przyszłe badania mogą udowodnić jego potencjał jako długoterminowej pompy, która może skutecznie służyć jako całkowity zamiennik serca pacjenta.

Nowe przełomowe urządzenie, które ratuje życie

Tytanowe serce posiada dwie komory, jedna przesyła krew do płuc, a druga do reszty ciała. Jednakże to sztuczne serce nie bije, lecz się... kręci. Krew popychana jest tutaj przez obracający się wirnik, który wykorzystuje technologię Maglev, czyli lewitację magnetyczną. Jest to rozwiązanie, które coraz częściej znajduje zastosowanie w pociągach magnetycznych jeżdżących z prędkością ponad 600 km/h.

Specjaliści wskazują, że rozwiązania Maglev zmniejszają m.in. ryzyko zużycia mechanicznego oraz wystąpienia udaru i zakrzepów. Technologia ta zapewnia niezmienny pulsacyjny przepływ krwi. Dwustronny wirnik odśrodkowy dosłownie unosi się w obrębie tytanowego serca, które nie posiada zaworów ani podobnych elementów.

TAH posiada kontroler i baterię, które są noszone przez pacjenta. Obecne urządzenie dostosowane jest wielkością i funkcjonowaniem do dorosłego mężczyzny, lecz w najbliższej przyszłości mają powstać urządzenia specjalnie przeznaczone dla kobiet. Wcześniej maszyna była testowana na zwierzętach.

Dr Daniel Timms, założyciel i dyrektor ds. technologii BiVATOR, powiedział: - Jestem niesamowicie dumny, że mogę być świadkiem udanego pierwszego implantu naszego TAH. To osiągnięcie nie byłoby możliwe bez odwagi naszego pierwszego pacjenta i jego rodziny, poświęcenia naszego zespołu i naszych ekspertów z The Texas Heart Institute.

Mówi również: - Wykorzystując zaawansowaną technologię MAGLEV, nasz TAH przybliża nas o krok do zapewnienia desperacko potrzebnej opcji dla osób ze schyłkową niewydolnością serca, które wymagają wsparcia w oczekiwaniu na przeszczep serca. Z niecierpliwością czekam na kontynuację kolejnej fazy naszego badania klinicznego.