Niektóre nowotwory diagnozowane są znacznie częściej niż kiedyś

Dlaczego te wskaźniki rosną? W grę wchodzą tu różne czynniki, a wśród nich są oczywiście częstsze badania oraz szybsza diagnoza, jednak jak podkreślają badacze, nie ma jeszcze jednoznacznego, jasnego wyjaśnienia tej sytuacji. Niektórych wyników nie da się bowiem wytłumaczyć wyłącznie lepszym dostępem do opieki medycznej.

- Nie wiadomo, dlaczego te nowotwory, takie jak nowotwory przewodu pokarmowego, nowotwory ginekologiczne i nowotwory piersi z dodatnim receptorem estrogenowym, mają coraz większą częstość występowania u młodych dorosłych, ale uważamy, że ten wzrost prawdopodobnie wynika z wczesnej ekspozycji na jakiś konkretny faktor, lub są to czynniki środowiskowe — powiedziała CNN dr Andrea Cercek, specjalistka z Memorial Sloan Kattering Cancer Center, która nie była zaangażowana w badania.

Badacze zaznaczają też, że w przypadku poszczególnych nowotworów wzrosty zapadalności są zbyt duże, aby przypisać je wyłącznie jednemu czynnikowi.

- Rak macicy to jeden z tych, który naprawdę rzuca się w oczy w kwestii obserwowania ogromnego wzrostu zachorowań. Ma on około 169 proc. wyższy wskaźnik zapadalności, jeśli urodziłeś się w latach 90. w porównaniu do osób urodzonych w latach 50. - i to dotyczy osób w tym samym wieku. Osoba urodzona w latach 50., gdy miała 30 lub 40 lat, miała inny wskaźnik zapadalności niż osoba urodzona w latach 90., w wiku 30 lub 40 lat — wyjaśnił dr William Dahut, dyrektor naukowy American Cancer Society.