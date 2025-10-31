Polacy opracowali przełomową technologię. Uzdrowi ukraińskich żołnierzy

Daniel Górecki

Powszechne stosowanie antybiotyków, środków przeciwwirusowych, przeciwgrzybiczych i przeciwpasożytniczych doprowadziło do powstania oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe (AMR). Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) to problem z pierwszej dziesiątki światowych zagrożeń dla zdrowia publicznego, a szczególnie niepokojące jest niewłaściwe używanie antybiotyków, które przyczyniło się do rozwoju lekoopornych bakterii.

Przełomowe osiągnięcie Polaków. Będą leczyć ukraińskich żołnierzy za pomocą bakteriofagów
Przełomowe osiągnięcie Polaków. Będą leczyć ukraińskich żołnierzy za pomocą bakteriofagów123RF/PICSEL

Wynika ono głównie z błędnego przekonania o ich skuteczności w przypadku infekcji wirusowych czy przepisywania ich bez sprawdzenia, z jaką bakterią faktycznie mamy do czynienia. A skutki są przerażające, bo coraz więcej osób umiera z powodu powszechnych, wcześniej łatwo wyleczalnych infekcji, ponieważ dostępne antybiotyki stają się mniej skuteczne, a "przeciwnik" zmienia się szybciej niż jesteśmy w stanie przygotowywać nowe leki.

Oporność na antybiotyki jednym z głównych zabójców XXI wieku

Szacuje się, na podstawie analiz przeprowadzonych przez międzynarodowy zespół badaczy i uwzględniających dane z 204 krajów, że w 2019 roku z powodu infekcji wywołanych bakteriami opornymi na antybiotyki zmarło ponad 1,2 mln osób. To znacznie więcej niż roczna liczba zgonów wywołanych AIDS czy malarią, które w tym samym roku zabiły odpowiednio ok. 860 i 640 tysięcy osób.

I mówimy tylko zgonach, gdzie bakterie oporne na antybiotyki były bezpośrednią przyczyną, bo jeśli weźmiemy pod uwagę takie, w których superbakterie odegrały jakąś rolę, to mówimy o nawet 5 mln pacjentów. Naukowcy często podkreślają, że najbardziej narażone są tu najbiedniejsze kraje, i tak z raportu "Global Antibiotic Resistance Surveillance Report 2025" dowiadujemy się, że najwyższy poziom oporności odnotowano w Azji Południowo-Wschodniej oraz w regionie wschodniego basenu Morza Śródziemnego, a także Afryce, gdzie odpowiednio jedna na trzy i jedna na pięć infekcji bakteryjnych nie reaguje na żaden z dostępnych antybiotyków.

Oporność drobnoustrojów rośnie szybciej niż rozwój nowoczesnej medycyny, zagrażając zdrowiu rodzin na całym świecie. Musimy stosować antybiotyki odpowiedzialnie, zapewnić wszystkim dostęp do właściwych leków, nowoczesnej diagnostyki i szczepionek, a także inwestować w badania nad antybiotykami nowej generacji
ostrzega dyrektor generalny WHO, dr Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Wojna sprzyja lekooporności

Eksperci ostrzegają, że bez natychmiastowych działań świat może wkrótce wejść w erę "postantybiotykową", w której nawet banalne infekcje staną się śmiertelne, a zabiegi chirurgiczne będą obarczone ogromnym ryzykiem. A problem nasilają dodatkowo konflikty zbrojne - osłabiona odporność, brak czystej wody, zanieczyszczenia czy zatłoczenie miejsc schronienia sprzyjają rozprzestrzenianiu się infekcji, a terapia urazów odbywa się przy zwiększonym stosowaniu antybiotyków, bez jakiegokolwiek nadzoru, szczególnie w warunkach polowych.

W związku z tym bez natychmiastowych poważnych inwestycji w nowe technologie, sytuacja będzie się tylko pogarszać. Tak, technologie, a nie leki, bo choć nowe antybiotyki są potrzebne, ich opracowanie trwa długie lata. I tu do gry wkracza terapia fagowa, która choć brzmi jak coś innowacyjnego, w rzeczywistości ma… ponad 100 lat.

Po raz pierwszy zastosował ją w 1919 roku francusko-kanadyjski lekarz Félix d'Hérelle, który użył fagów - czyli wirusów atakujących bakterie - do zwalczania czerwonki bakteryjnej - szybko zyskała popularność i była szeroko stosowana w latach 20. i 30. XX wieku, ale jej rozwój zatrzymało odkrycie antybiotyków, które uznano za szybsze i bardziej uniwersalne rozwiązanie.

Zniszczenia po rosyjskich atakach w Ukrainie
Zniszczenia po rosyjskich atakach w UkrainieVYACHESLAV MADIYEVSKYYNAFP

Lekarze sięgają po metodę sprzed wieku

Wygląda jednak na to, że czas powiedzieć "przepraszam", bo w dobie narastającej antybiotykooporności bakteriofagi (czy też fagi), które niszczą tylko bakterii, nie szkodząc przy tym komórkom człowieka, mogą być game changerem. I udowadniają to m.in. Polacy z firmy biotechnologicznej GutSee Health zajmującej się opracowywaniem przełomowych terapii medycyny precyzyjnej, które przeprogramowują ekosystem jelitowy, całkowicie zmieniając podejście do leczenia przewlekłych chorób układu pokarmowego, jak zespół jelita drażliwego (IBS) i nieswoiste zapalenia jelit (IBD).

Kluczem jest tu autorska platforma AI, która analizuje ludzki mikrobiom w poszukiwaniu nowych rozwiązań terapeutycznych, a także algorytmy uczenia maszynowego, które w ramach projektu PhageX pozwalają dekodować relacje między fagami a bakteriami i przewidywać reakcje terapeutyczne. Te ostatnie błyskawicznie dopasowują fagi do bakterii niemal w czasie rzeczywistym - czasem wystarczy mniej niż 15 minut, co oznacza przyspieszenie identyfikacji terapii fagowej o 98 proc.

Polacy opracowali przełomową technologię AI

Jak to działa? Fag "rozpoznaje" konkretną bakterię, przyczepia się do niej, a następnie niszczy ją od środka. Co ważne, każdy typ faga działa tylko na określone bakterie, dlatego możliwe jest stworzenie odpowiedniego zestawu fagów dla konkretnych infekcji, np. w ranach, biegunkach czy zakażeniach szpitalnych.

Phage-X może być łatwo podany w warunkach polowych, podobnie jak antybiotyki, ale działa inaczej - precyzyjnie atakuje tylko bakterie chorobotwórcze. Co ważne, rozwijamy tę samą technologię również dla zastosowań cywilnych (...) Phage-X to technologia dual-use, może ratować życie zarówno na froncie, jak i w codziennej medycynie cywilnej
wyjaśnia CEO firmy, Joanna Więcek podczas rozmowy z serwisem startup.pfr.pl.

    Umożliwia to szybkie reagowanie na pilne wyzwania zdrowotne, np. zakażenia w strefach kryzysów naturalnych lub konfliktu cechujące się wysoką odpornością na antybiotyki. To właśnie dzięki temu PhageX - jako element terapii bakteriofagowej przeznaczonej do leczenia zakażeń ran w konflikcie w Ukrainie (szacuje się, że nawet 90 proc. infekcji bakteryjnych nie reaguje tu już na terapię antybiotykową!) - zdobył pierwszą nagrodę na European Defense Tech Hackathon 2025 r. w Warszawie.

    Phage-X rozwiązuje bardzo poważny problem medyczny - rosnącą liczbę infekcji bakteryjnych, które nie reagują na antybiotyki. Na polu walki to ogromne zagrożenie - rany, biegunki i zakażenia, które nie dają się leczyć standardowymi lekami, mogą prowadzić do powikłań, amputacji, a nawet śmierci
    dodaje w tym samym wywiadzie.

    GutSee Health znalazło się też w nielicznym gronie zagranicznych firm zaproszonych do udziału w szczycie WINWIN organizowanym przez Ministerstwo Transformacji Cyfrowej Ukrainy 4 listopada 2025 r. W jakim celu? Tego dowiemy się w rozmowie z przedstawicielami startupu po powrocie z wydarzenia, na którą już teraz zapraszamy!

