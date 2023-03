Cholesterol to jeden z najważniejszych składników naszego organizmu. Zwykle wydaje nam się, że jest czymś złym, a tak naprawdę potrzebujemy go do m.in. tworzenia komórek. To dlaczego cholesterol zwykle źle się nam kojarzy, wynika z faktu, że jego nadmierna ilość powoduje ciężkie choroby np. udar czy zawał. Szczególnie złośliwa jest tu frakcja zwana zły cholesterol LDL, transportujący cholesterol całkowity z wątroby do komórek. Bardzo łatwo zwiększyć go np. nieodpowiednią dietą. Można jednak z nim walczyć drogą jednego białka. To na jego bazie naukowcy opracowali nowy lek.



Rewolucyjna tabletka zbija zły cholesterol o 60 procent

Od lat naukowcy wiedzą, że zły cholesterol można zwalczać poprzez hamowanie aktywności białka nazywanego PCSK9. Jest on niejako "ochroniarzem" dla złego cholesterolu, przed rozłożeniem przez wątrobę. Dzięki więc PCSK9 cholesterol LDL mógł odkładać się w większych ilościach.

Leczenie hamowaniem białka jest bardzo skuteczne. Jednak do tej pory opierało się na zastrzykach, stosowaniu statyn czy długiej terapii genowej, co wiązało się z inwazyjnością i kosztami. Naukowcy z Center for Metabolic Disease Prevention postanowili to zmienić, opracowując pierwszą w historii pigułkę, zawierającą inhibitor PCSK9. Jest to rewolucyjne podejście w leczeniu złego cholesterolu.

Wcześniej powiedziano mi, że opracowanie doustnego inhibitora PCSK9 jest niemożliwe. Jednak technologia wciąż posuwa się naprzód. To bardzo ekscytujące widzieć ogromny postęp w zrozumieniu ścieżek i znalezieniu sposobów na uczynienie tak trudnego celu, jak PCSK9 możliwym do leczenia za pomocą zwykłej tabletki doktor Christie M. Ballantyne, główny autor badań w komentarzu do swojej pracy