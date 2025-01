Brytyjscy badacze pracują nad stworzeniem nowej szczepionki przeciwnowotworowej, która może "wykrywać to, co niewykrywalne" i powstrzymać rozwój choroby nawet 20 lat przed jej pojawieniem się, atakując komórki na etapie przedrakowym .

Na tym etapie większość nowotworów jest niewidoczna, gdy przechodzi przez to, co obecnie nazywamy etapem przedrakowym. Celem szczepionki nie jest więc zwalczanie istniejącego raka, ale właśnie zapobieganie jego rozwojowi na etapie przedrakowym - dodaje w rozmowie z BBC Radio 4.

Naukowcy wyjaśniają też, że program GSK-Oxford Cancer Immuno-Prevention został uruchomiony dzięki licznym przełomom technologicznym i naukowym, które sprawiły, że stworzenie szczepionek przeciwko tym stanom przedrakowym stało się możliwe. Jak mówiła prof. Blagden we wspomnianym wywiadzie, dzięki temu jesteśmy w stanie zacząć " wykrywać to, co wcześniej było niewykrywalne":

Naukowcy mogą też liczyć na wsparcie rządowe, bo jak komentuje minister nauki i technologii Peter Kyle, wesprze sektor nauk o życiu, aby umożliwić mu prowadzenie badań, które mogą zrewolucjonizować zdrowie narodu: "Rak to choroba, która przyniosła ból i cierpienie każdej rodzinie w kraju, w tym także mojej. Ale dzięki współpracy naszych wiodących uniwersytetów i firm, jak ma to miejsce w przypadku Oksfordu i GSK, możemy wykorzystać naukę i innowacje, aby zrewolucjonizować to, co możliwe w diagnostyce i leczeniu tej choroby".