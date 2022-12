Przeciwbólowe działanie marihuany to ściema? Skuteczność na poziomie placebo

Dlaczego pacjenci sięgają po medyczną marihuanę? Jednym z najczęściej podawanych powodów jest ból i jak wynika z ankiety przeprowadzonej w Stanach Zjednoczonych, 17 proc. badanych deklarujących stosowanie konopi, miało je przepisane przez specjalistę. Jeśli chodzi o samoleczenie, liczby są jeszcze wyższe - szacuje się, że w celu zredukowania bólu po marihuanę sięga 17-30 proc. dorosłych mieszkańców Ameryki Północnej, Europy i Australii.



Konopie na ból to ściema? Wiele na to wskazuje

I jest tylko jeden problem, chociaż konopie albo produkty pochodne, jak CBD, są tak powszechnie stosowane przeciwbólowo, ich działanie w tym zakresie wciąż nie jest takie oczywiste. A jak wynika z nowego badania opublikowanego w magazynie naukowym Journal of the American Medical Association, takiego działania praktycznie nie ma, bo marihuana działa przeciwbólowe mniej więcej tak samo jak placebo. Jak podkreślają naukowcy, takie wnioski nasuwają się po analizie 20 badań naukowych, w których wzięło udział 1500 osób, więc mowa o sporej próbie.



Reklama

Badacze uwzględnili badania dotyczące różnych stanów bólowych, jak ból neuropatyczny, który jest spowodowany uszkodzeniem nerwów czy stwardnienie rozsiane, rodzajów produktów z konopi indyjskich, w tym THC, CBD i konopi syntetycznych (takich jak nabilon), a także sposobów podania - tabletki, spray, olejek i susz do palenia.

Większość uczestników badania to kobiety (62 proc.) w wieku 32-64 lata, pochodzące głównie ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Kanady, ale także Brazylii, Belgii, Francji, Niemiec, Holandii, Izraela, Czech czy Hiszpanii. Metaanaliza wykazała, że ból został oceniony jako znacznie mniej intensywny po leczeniu placebo, z efektem od umiarkowanego do dużego w zależności od osoby.



Tyle że jednocześnie naukowcy nie zaobserwowali znaczącej różnicy między marihuaną a placebo w zmniejszaniu bólu. Do podobnych wniosków doszli inni badacze w 2021 roku, którzy pokazali także, że duża część badanych jest w stanie odróżnić faktyczne konopie od substancji placebo, co mogło doprowadzić do ogólnego przeszacowania skuteczności medycznej marihuany.