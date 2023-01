Przełom w leczeniu cukrzycy typu 1. Naukowcy mają specjalne implanty

Zespół amerykańskich badaczy opublikował w czasopiśmie Nature Communications wyniki testów niewielkich implantów mających zwalczać cukrzycę typu 1.

Nazwano je Neovascularized Implantable Cell Homing and Encapsulation (NICHE). Według badań te implanty o wielkości małej monety wyleczyły myszy ze wszystkich symptomów choroby, nie powodując żadnych efektów ubocznych.

Jest to nieinwazyjna metoda, która w przyszłości może znacznie poprawić jakość życia cukrzyków.

Naukowcy już planują kolejne testy. Docelowo implanty mają stać się pierwszym lekiem w całości leczącą cukrzycę typu 1.



Czym jest cukrzyca typu 1?

Cukrzyca typu 1 jest rzadziej występującym typem choroby, spowodowana niszczeniem wewnętrznych komórek trzustki. Sprawia to, że organ nie jest w stanie sam produkować insuliny. Jej leczenie zakłada wprowadzanie insuliny zewnętrznie, umożliwiając w ogóle kontrolowanie poziomu cukru we krwi.

Zdjęcie Według danych Europejskiego Stowarzyszenia Badań nad Cukrzycą około 9 milionów osób na świecie choruje na cukrzycę typu 1

Obecnie nie ma żadnego sposobu na całkowite wyleczenie cukrzycy typu 1. W niektórych ciężkich przypadkach chorzy potrzebują nawet przeszczepów trzustki, wątroby bądź komórek wytwarzających insulinę. Po nich są zmuszeni do przyjmowania leków immunosupresyjnych do końca życia, aby organizm nie odrzucił przeszczepu. To naraża ich na ryzyko chorób zakaźnych. Implanty NICHE mają temu zaradzić, tworząc metodę nieinwazyjnego leczenia najcięższych przypadków cukrzycy typu 1.

Implanty na cukrzyce zamiast zastrzyków

Urządzenia stworzono z wykorzystaniem technologii druku 3D. Mają 2,5 centymetra i wstrzykiwane są pod skórę. Wypełnione są lekami immunosupresyjnymi, które po uwolnieniu działają na otoczenie, a nie całe ciało. Do ich przechowywania implanty wykorzystują nanofluidy i żywicę. Testy implantów na myszach i małpach pokazały ich 100-procentową skuteczność, gdzie po rozprowadzeniu leków organizm ich nie odrzucił.

Kluczowym wynikiem naszych badań jest to, że miejscowa immunosupresja dla przeszczepu komórek jest skuteczna. To urządzenie może zmienić paradygmat zarządzania pacjentami i może mieć ogromny wpływ na skuteczność leczenia i poprawę jakości życia pacjentów doktor Alessandro Grattoni jeden z autorów badań w rozmowie dla portalu Cosmos

Implanty są przede wszystkim nieinwazyjne w przeciwieństwie do zastrzyków, wyrzucając myślenie o aplikowaniu insuliny z codziennego życia chorych na cukrzycę typu 1. Obecnie naukowcy pracują, aby do uzupełniania leków potrzebna była wizyta u lekarza co pół roku. Gdy do tego dojdzie, planowane są testy na ludziach, które mogą otworzyć drogę do wprowadzenia implantów NICHE na komercyjny rynek.