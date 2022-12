To przełom w dziedzinie medycyny płci. Unikalny system komórek macierzystych, który opracowaliśmy, doprowadzi do nowych odkryć dotyczących różnic między płciami, może pomóc w porównaniu skuteczności i toksyczności leków i może przyczynić się do opracowania lepszej medycyny dostosowanej do kobiet i mężczyzn

dr Benjamin Reubinoff