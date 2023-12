Przełomowe odkrycie. Lek na stwardnienie rozsiane po testach na ludziach

- Wyniki te pokazują, że specjalne komórki macierzyste wstrzyknięte do mózgu były bezpieczne i dobrze tolerowane przez osoby z wtórnie postępującym stwardnieniem rozsianym. Sugerują one również, że takie podejście do leczenia może nawet ustabilizować postęp niepełnosprawności. Od pewnego czasu wiemy, że ta metoda może pomóc chronić mózg przed postępem stwardnienia rozsianego. To bardzo małe badanie na wczesnym etapie i potrzebujemy dalszych badań klinicznych, aby dowiedzieć się, czy to leczenie ma korzystny wpływ na chorobę. Jest to jednak zachęcający krok w kierunku nowego sposobu leczenia niektórych osób ze stwardnieniem rozsianym

Caitlin Astbury, kierownik ds. komunikacji badawczej organizacji MS Society