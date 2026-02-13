Tradycyjne szczepionki wykorzystują antygeny wirusowe osadzone na białkowych nośnikach. I choć skuteczne, białka te często wywołują reakcję immunologiczną skierowaną przeciw samej strukturze nośnika, co częściowo rozprasza uwagę układu odpornościowego i ogranicza produkcję przeciwciał przeciw wirusowi.

Jak czytamy w publikacji na łamach magazynu "Science", zespół MIT zastąpił więc białkowe rusztowania "cichym" rusztowaniem z DNA, niewidocznym dla układu odpornościowego, dzięki czemu odpowiedź immunologiczna skupia się wyłącznie na antygenie HIV. W testach na myszach szczepionka DNA origami zwiększyła ilość limfocytów pamięci nawet trzykrotnie w porównaniu z najnowocześniejszymi szczepionkami proteinowymi.

Nowa architektura szczepionek

Skuteczna szczepionka przeciw HIV wymaga wytworzenia szeroko neutralizujących przeciwciał, zdolnych do wiązania fragmentów wirusa niezmiennych między szczepami. Problem w tym, że limfocyty B odpowiedzialne za ich produkcję są niezwykle rzadkie.

Aby je aktywować, naukowcy połączyli antygen HIV imitujący tzw. CD4-binding site - krytyczny fragment wirusowej otoczki - z konstrukcją DNA origami. Tak precyzyjne ukierunkowanie pozwoliło skutecznie pobudzić odpowiednie komórki B, unikając niepotrzebnej aktywacji innych, nieistotnych komórek.

Byliśmy zaskoczeni, jak skutecznie konstrukcje DNA origami przewyższyły klasyczne nośniki wirusopodobne

Skalowanie i udoskonalenia

Pierwsze wersje szczepionki wykazywały słabe działanie, cząsteczki nie docierały do specjalistycznych komórek w węzłach chłonnych. Po modyfikacjach naukowcy poprawili układ antygenów na rusztowaniu DNA, zwiększając ich precyzję i dodając cząsteczki aktywujące limfocyty T. Dzięki temu układ odpornościowy myszy generował silniejszą i bardziej ukierunkowaną odpowiedź.

Eksperci niezależni, jak prof. John Moore z Weill Cornell Medicine, oceniają wyniki jako "eleganckie i obiecujące", choć zaznaczają, że wciąż nie wiadomo, czy podobny efekt uda się uzyskać u ludzi. Ale jeśli tak będzie, technologia DNA origami może znaleźć zastosowanie także w szczepionkach przeciw innym szybko mutującym wirusom, np. grypie. Naukowcy podkreślają jednak, że droga do skutecznej szczepionki przeciw HIV będzie wieloetapowa i prawdopodobnie wymagać będzie serii dawek, aby w pełni pobudzić układ odpornościowy.

To dopiero pierwszy krok, ale niezwykle istotny. Pokazuje, że możliwe jest ukierunkowanie układu odpornościowego na najtrudniejsze do aktywowania komórki

