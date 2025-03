Zespół badawczy University of Texas w El Paso uzyskał patent na przeciwmalaryczny lek o nazwie pirozarydyna, który od ponad 30 lat jest stosowany w leczeniu chorób przenoszonych przez komary. Co ciekawe, to odkrycie jest wynikiem czystego przypadku, bo gdyby prof. nauk biologicznych i doświadczony badacz raka Renato Aguilera nie wziął udziału w seminarium uniwersyteckim na temat tego leku w 2017 roku, mógłby nie zauważyć, że jego struktura molekularna zapowiada się na przydatną w walce z komórkami nowotworowymi.