Kolejne analizy obejmowały dane z 316 par bliźniaków duńskich, urodzonych w latach 1960-1996, w których przynajmniej jedno z rodzeństwa miało wcześniej zdiagnozowanego raka. W tej grupie ryzyko zachorowania na raka skóry było o 1,62 razy wyższe u osób z tatuażami. Co więcej, bliźniacy z dużymi tatuażami - rozumianymi jako tatuaże pokrywające obszar większy niż dłoń - byli aż 2,37 razy bardziej narażeni na rozwój raka skóry oraz 2,73 razy częściej diagnozowano u nich chłoniaka.

Zespół badawczy uważa, że podwyższone ryzyko może wynikać z przenikania cząsteczek tuszu ze skóry do krwi, a następnie gromadzenia się ich w węzłach chłonnych , które są kluczowym elementem układu odpornościowego, gdyż pomagają usuwać z organizmu szkodliwe substancje.

Widzimy, jak cząsteczki tuszu gromadzą się w węzłach chłonnych i podejrzewamy, że organizm postrzega je jako obce substancje. To może oznaczać, że układ odpornościowy nieustannie próbuje zareagować na tusz, a nie wiemy jeszcze, czy ten przewlekły stan może osłabić funkcję węzłów chłonnych lub prowadzić do innych konsekwencji zdrowotnych

Podobny mechanizm może czasem wywołać rzadki typ chłoniaka u osób z implantami piersi. Naukowcy uważają, że tusz do tatuażu może wywoływać przewlekły stan zapalny w węzłach chłonnych, co może prowadzić do nieprawidłowego wzrostu komórek i zwiększonego ryzyka nowotworów.